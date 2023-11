Relator da reforma tributária, Eduardo Braga dá dicas culturais: ‘Você aguenta ser feliz?’

De batismo seu nome completo é Carlos Eduardo de Souza Braga. Mas na política é conhecido apenas por Eduardo Braga. Senador pelo MDB de Amazonas, ele esteve em evidência esta semana. Foi relator na reforma tributária aprovada no plenário do Senado depois de a bancada governista e a própria gestão petista negociarem ajustes no texto para garantir votos suficientes. Passada a correria, Eduardo Braga teve tempo para dar dicas na série Para ver, ouvir e pensar, do Estadão.

Braga sugere um livro cujo título parece uma provação ou desafio, música sobre as dores do amor e filme sobre uma longa travessia. A seguir as dicas do senador:





Um livro

Vem na união entre o publicitário Nizan Guanaes e o psiquiatra Arthur Guerra um livro que o senador Eduardo Braga recomenda: “Você aguenta ser feliz?: Como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida”. A obra traz conselhos sobre “como manter a sanidade” frente ao corre-corre da vida moderna.

Capa do livro que o senador Eduardo Braga recomenda Foto: Reprodução / Estadão

Em texto de divulgação do livro, os dois autores resumem do que se trata. “Cuidar da saúde mental é como andar de bicicleta: exige esforço e movimento constantes, senão ela tomba. Em outras palavras, para viver bem, temos que trabalhar a nosso favor, sempre e sem parar”, diz Arthur Guerra. “Ele me pegou um quase alcoólatra e me transformou em um quase atleta”, comenta o publicitário.





Um filme

O político amazonense escolheu uma produção cinematográfica que conta uma história passada em 2013. Naquele ano, a americana Diana Nyad, aos 60 anos, quis cruzar, a nado, o mar que separa a costa de Cuba da Flórida, nos Estados Unidos. Estrelado por Jodie Foster e Annette Bening, o filme é inspirado numa história real. Nyad não teve seu feito reconhecido como recorde por discordâncias da associação de nadadores em mar aberto.





Uma música

É quase do “fundo do baú” que o senador tira sua sugestão de música. A canção escolhida é de Toni Braxton e foi gravada na década de 90: “Un-break my heart”. A letra fala de um amor perdido. Numa tradução livre, diz:

Não me deixe com toda essa dor

Não me deixe lá fora na chuva

Volte e traga de volta meu sorriso





Ficha técnica:

