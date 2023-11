Streaming: 5 estreias para ver no feriado, como o documentário sobre Stallone ‘Sly’ e o drama ‘Nyad’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis para o feriado de finados em 2 de novembro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Annette Bening como Diana Nyad em cena do filme 'Nyad', da Netflix Foto: Liz Parkinson/Netflix via AP

Nyad (3 de novembro)

Com Jodie Foster, Annette Bening e Rhys Ifans, o filme mostra a história de uma nadadora que, aos 60 anos, quis cruzar, a nado, o mar que separa a costa de Cuba da Flórida, nos Estados Unidos. O longa mostra a insistência da nadadora mesmo diante das falhas nas tentativas e de todos os percalços enfrentados. Baseado em história real. Estreia em 3 de novembro de 2023.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (HBO Max) - 3 de novembro

Lançado no cinema no último mês de junho - clique aqui para ler a crítica completa no Estadão -, o filme mais recente do Aranhaverso chega à plataforma da HBO no começo deste mês.

Toda Luz Que Não Podemos Ver (Netflix)

A minissérie narra a história de uma adolescente francesa cega que faz transmissões de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Um de seus ouvintes era um soldado alemão que, mesmo do outro lado da guerra, admira o que ela tem a dizer. Estreia em 2 de novembro de 2023.

Parques Disney: Por Trás da Diversão - 2.ª Temporada (Disney+)

Os novos episódios voltam a mostrar, em tom de exaltação, o que há por trás da criação e dos bastidores de algumas das principais atrações dos parques de diversões da Disney, destino de viagem de diversas famílias espalhadas pelo mundo. Estreia em 1.º de novembro de 2023.

Sly - (Netflix)

De forma semelhante à feita no documentário sobre Arnold Schwarzenegger recentemente, desta vez a Netflix aposta em um retrato da trajetória de Sylvester Stallone, mostrando os altos e baixos do ator e ícone dos filmes de ação. Leia mais aqui.