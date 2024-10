Tarcísio de Freitas é um nome que torce para isso. Dos postulantes a 2026, tende a ser aquele a ter o melhor saldo, caso eleja Ricardo Nunes na capital paulista. Foi o governador quem segurou o touro na unha quando Bolsonaro fugiu da polarização com Marçal e as pesquisas indicaram a chance de o prefeito ficar fora do segundo turno. Mas o esforço teve custos políticos também ao governador, que precisou entrar em embates com o ex-coach por causa disso. Basta ver as redes sociais de Tarcísio para perceber que uma parte do eleitorado de direita ficou profundamente incomodada com o esforço de Tarcísio pró-Nunes. E se Marçal não ficar inelegível, pode ser uma ameaça a Tarcísio até mesmo em uma disputa à reeleição no Estado.

Tarcísio, porém, ainda teve papel relevante na campanha. Como teve também Ronaldo Caiado, que provavelmente conseguirá eleger seu candidato, Sandro Mabel, em Goiânia. Houve custos, contudo, com a deterioração da relação com Jair Bolsonaro, o que pode interditar seu caminho em 2026 junto ao grupo ligado ao ex-presidente na hora da escolha de um sucessor. O ex-presidente chegou a chamar Caiado de covarde e acusá-lo de se associar à direita.

Ratinho Júnior, outra opção à direita, também sofreu até aqui. Trabalha até o fim para eleger neste domingo Eduardo Pimentel como prefeito de Curitiba. Mas viu a direita rachar também no Paraná, com Cristina Graelm chegando ao segundo turno e desafiando seu candidato mesmo sem apoio formal, mostrando que o bolsonarismo está muito pouco afeito à escolha de um nome na centro-direita. Ainda que Ratinho vença, sua força no Paraná mostrou-se menos eficaz do que a esperada. Enquanto isso, ele vê o próprio presidente de seu partido dizer que ele só terá espaço para ser candidato se Tarcísio de Freitas não concorrer ao Planalto.

Houve quem viveu campanha pior entre os pré-candidatos de 2026. Romeu Zema, por exemplo, expôs irrelevância política no próprio Estado. A candidatura de seu partido não sobreviveu à fase de pré-campanha na capital mineira. Apoiou, então, Mauro Tramonte no primeiro turno, foi escondido na campanha todo o tempo e viu o candidato ficar fora do segundo turno. Depois aceitou apoiar Bruno Engler, nome da direita que aparece levemente atrás nas pesquisas, contraposto por Fuad Noman, candidato de Rodrigo Pacheco (PSD) e Alexandre Silveira (PSD), pré-candidatos ao governo e/ou Senado em 2026 e principais adversários hoje em Minas Gerais. Zema tentou se nacionalizar, visitando campanhas pelo País, mas sua presença praticamente não foi notada.

Também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mostrou pouca força em seu próprio Estado. Na capital gaúcha, sua candidata, Juliana Brizola (PDT), não conseguiu avançar à reta final. O tucano, que viu seu partido se deteriorar ainda mais por todo o Brasil, precisou apoiar Sebastião Melo na segunda etapa, mesmo com o prefeito tendo sido contra ele dois anos antes. Diante de tantos problemas a serem enfrentados com a tragédia da chuva no Sul e após uma eleição em que foi discreto, seu nome já é desconsiderado por muitos como opção em 2026. No fim de 2024, sobram mais derrotados que vencedores com vistas à disputa pelo País que ganha impulso já amanhã, quando as urnas de 2024 se fecharem.