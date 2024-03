Se olharmos detidamente os dados da pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 25 e 27 para analisar as consequências dos atos pró-Bolsonaro, veremos que há pouca divergência entre eleitores dele e de Lula a respeito da capacidade que a manifestação de domingo passado teve de beneficiar o ex-presidente nas investigações.

No público geral, 48% acham que não haverá influência nas apurações, enquanto 34% acham que ela pode é acelerar o processo, enquanto só 11% apontam que esse ritmo se reduziria. Esse último dado é importante pois, se isolados apenas os eleitores que votaram no petista, são também apenas 11% os que veem esse efeito de atrasar as investigações (entre os bolsonaristas são 14% e entre os que votaram em branco, nulo ou não foram votar são 6%). Portanto, a maioria esmagadora dos eleitores de Lula não vê benefício para Bolsonaro na realização dos atos do dia 25, não podendo, portanto, ter qualquer análise de que seria necessário contrapô-los com outras manifestações.

Como já disse aqui na coluna, na própria Justiça e no governo Lula estão alguns dos fatores que alimentam a força do bolsonarismo. Além de um ato fora de propósito, também o beneficia, por exemplo, a atenção dada ao caso da suposta importunação de uma baleia. Nada contra as leis ambientais e portarias do Ibama, mas chamar um ex-presidente para depor por duas horas sobre esse caso em meio ao escândalo de que ele teria tentado dar um golpe joga muito mais a favor da tese da perseguição. Se a prisão é inevitável, ao menos os argumentos para que futuramente consiga reverter o quadro, como um dia Lula também conseguiu, parecem estar sendo oferecidos a ele semanalmente.