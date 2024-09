Sabatina Estadão: Tabata diz que voto em Boulos é ‘inútil’ para deter Marçal e vencer Nunes

“As pessoas ao verem Nunes, Marçal e Boulos enrolados [na liderança das pesquisas], sabendo que eu sou a única que vence com margem do Nunes e do Marçal, fazerem o movimento para cá”, disse Tabata, acrescentando que a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) defende voto útil nele apenas porque lhe é conveniente. “Me parece que isso é um voto inútil, apostar em alguém que quando chega no segundo turno não tem a menor chance. Voto útil é com a gente”, acrescentou.

A candidata do PSB afirmou ainda que a aliança entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) não foi reeditada a nível municipal com Boulos porque ela não quis, apesar dos convites nesse sentido. Tabata disse que é “absolutamente diferente” do psolista no “conteúdo e na forma”.