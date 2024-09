O que indicam as últimas pesquisas eleitorais sobre a disputa pela Prefeitura de SP; veja gráficos

Após semanas de registros de empate triplo entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), a nova rodada de pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo divulgada nesta semana começou a desembaralhar o topo, com alguns dos levantamentos abrindo uma distância entre o terceiro colocado nas sondagens e as duas primeiras posições.

Entre as quatro pesquisas divulgadas, embora com números e métodos distintos, Datafolha e Quaest apontam a mesma tendência de movimento, com uma recuperação de Nunes, crescendo cinco pontos porcentuais além da margem de erro, empatado tecnicamente ora com Boulos, ora com Marçal – que apenas oscilaram para mais ou para menos, em comparação aos levantamentos anteriores.

Segundo a análise do colunista Ricardo Corrêa, o crescimento de Nunes possivelmente foi turbinado pelo peso de sua propaganda eleitoral no rádio e na TV. Como mostrou o Estadão, há explicações para as diferenças de resultados entre os institutos de pesquisa, como as metodologias distintas utilizadas por eles e um possível “constrangimento” do eleitor, em pesquisas presenciais, em assumir a verdadeira intenção de voto – principalmente se tratando de votos em candidatos mais extremistas. Há ainda a possibilidade de parte do eleitorado recorrer ao “voto útil” já no primeiro turno destas eleições.

Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral e José Luiz Datena são candidatos a prefeito de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

Confira a seguir os resultados dos cenários estimulados – quando a lista de candidatos é apresentada aos entrevistados – dos quatro levantamentos divulgados nesta semana pelos principais institutos de pesquisa.

13/09 - Paraná Pesquisas: Nunes tem 25,1%, Boulos, 24,7%; e Marçal, 21%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 13, apontou um empate triplo entre o prefeito, o deputado federal e o influenciador. Os três candidatos apenas oscilaram dentro da margem de erro, de 2,6 pontos porcentuais, em relação ao levantamento anterior, publicado há uma semana. Nunes apareceu com 25,1%, contra 23,8% do levantamento anterior. Já Boulos pontuou com 24,7%, contra 23,9% do dia 6 de setembro. Marçal apresentou 21% agora e, antes, 21,3%.

Em seguida, Tabata Amaral (PSB) aprece com 7,9% (eram 7,1% ), enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 7,1% (eram 8,4%). A economista Marina Helena (Novo) tem 2,1%. João Pimenta (PCO) tem 0,5%, Bebeto Haddad (DC), 0,3%, Ricardo Senese (UP), 0,3% e Altino Prazeres (PSTU), 0,2%. São 4,5% os indecisos e 6,5% os que pretendem votar em branco, nulo ou não querem ir votar. O instituto Paraná Pesquisas realizou 1.500 entrevistas presenciais em São Paulo com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 9 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00319/2024.

12/09 - Datafolha: Nunes tem 27%, Boulos, 25%; e Marçal, 19%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, separou os dois primeiros lugares da disputa, que estão empatados tecnicamente, abrindo distância com a terceira posição. Nunes teve 27% das intenções de voto dos entrevistados, empatado dentro da margem com Boulos, mencionado por 25%, e distante seis pontos porcentuais apareceu Marçal em terceiro lugar, com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais.

Em seguida, apareceu Tabata, figurando com 8%, e Datena, com 6%. Marina Helena teve 3%, enquanto Bebeto Haddad e Senese, 1% cada. Pimenta e Altino não pontuaram. Outros 7% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

O instituto Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-07978/2024.

O levantamento anterior, divulgado pelo instituto, dia 5, havia apontado um empate técnico entre o deputado federal, o ex-coach e o atual prefeito. Boulos tinha 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes, 22% cada. Em uma semana, Nunes cresceu cinco pontos porcentuais para além da margem de erro. Enquanto Boulos e Marçal oscilaram dentro da margem, para mais e para menos. Com isso, o prefeito saiu do empate técnico com o ex-coach, embora este último ainda esteja em empate técnico com o psolista no limite da margem. Tabata oscilou um ponto para baixo, o mesmo que Datena, que tinha 7% na última pesquisa.

11/09 - AtlasInel: Boulos tem 28%, Marçal, 24,4%; e Nunes, 20,1% Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 11, o ex-coach ultrapassou o atual prefeito, com 24,4% das intenções de voto, empatando tecnicamente com o psolista, que apresentou 28% das menções. Nunes apareceu em terceiro com 20,1%. Foi a primeira vez que Marçal passou na frente do prefeito além da margem de erro, que na pesquisa é de dois pontos porcentuais, embora por vantagem mínima.

O influenciador cresceu 8,1 pontos em comparação com a rodada anterior do levantamento, divulgado em 21 de agosto, mantendo a tendência de alta. Boulos oscilou negativamente um ponto (tinha 29%) e Nunes 1,7 ponto (antes, tinha 21,8%). No segundo pelotão, Tabata registrou 10,7% (antes eram 12%), Datena, 7,2% (antes eram 10%), Marina Helena, 4,7% (antes eram 4,3%). Senese apresentou 0,7% (antes eram 0,2%) e Pimenta continuou sem pontuar. Brancos e nulos representaram 2,5% e 1,7% não souberam responder. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Foram realizadas 2.200 entrevistas entre os dias 5 e 10 de setembro pela metodologia de recrutamento digital aleatório, na qual o questionário é aplicado via internet. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01125/2024.

11/09 - Quaest: Nunes tem 24%, Marçal, 23%; e Boulos, 21%

Também divulgada nesta quarta-feira, 11, a pesquisa Quaest seguiu indicando um empate triplo entre Nunes, com 24%, posicionado numericamente à frente por apenas um ponto porcentual de Marçal, com 23%. Boulos apareceu na sequência, com 21% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, eles estão em empate técnico.

Em seguida, Datena apareceu com 8%, em empate numérico com Tabata, também com 8%. Marina Helena apresentou 2%, e Bebeto Haddad, 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Outros 5% se disseram indecisos, e 8% afirmaram votar branco, nulo ou não querem ir votar.

A Quaest realizou 1.200 entrevistas presenciais em São Paulo, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 10 de setembro. O índice de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-09089/2024.

Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 28 de agosto, Boulos, Nunes e Marçal já estavam empatados. O deputado federal do PSOL tinha 22% de menções no cenário estimulado, em empate técnico com Pablo Marçal e Ricardo Nunes, com 19% de intenções de voto cada um.

Nesse intervalo, Nunes cresceu cinco pontos porcentuais, além da margem de erro, enquanto Marçal cresceu quatro, e Boulos oscilou um ponto porcentual para baixo.