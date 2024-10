Saúde de Lula: presidente passou por cirurgia em 2023; veja seu histórico médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada neste sábado, 19, e precisou de atendimento médico devido a um ferimento na cabeça. Segundo assessores, o ferimento foi leve, e Lula não perdeu a consciência. Ele levou três pontos e já retornou à residência oficial, estando liberado para suas atividades, exceto uma viagem à Rússia, que foi cancelada.

O acidente doméstico trouxe novamente a saúde do presidente, que completará 79 anos em 27 de outubro, ao noticiário. A última vez que Lula foi ao hospital ocorreu em janeiro, quando realizou exames de rotina no Sírio-Libanês, em São Paulo. Na ocasião, ele foi atendido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, coordenadora da equipe de Saúde da Presidência.

O presidente Lula cancelou viagem à Rússia após sobre acidente doméstico e machucar a cabeça. Foto: Wilton Junior / Estadão

Em setembro de 2023, Lula passou por uma cirurgia de artroplastia total de quadril no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar uma artrose no fêmur direito. O procedimento envolveu a substituição da cabeça do fêmur, desgastada pelo atrito causado pela perda de cartilagem, comum em pessoas de sua idade. Dois meses antes, ele havia feito uma infiltração para aliviar as dores. A cirurgia é considerada de baixo risco, mas complexa. Aproveitando a anestesia, Lula também realizou uma blefaroplastia, cirurgia nas pálpebras para remover excesso de pele, comum entre idosos para corrigir o aspecto caído dos olhos.

As operações foram bem-sucedidas, e Lula se recuperou completamente, seguindo repouso e fisioterapia. Durante a recuperação, ele permaneceu ativo no trabalho, sem necessidade de afastamento ou que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assumisse o cargo. O presidente ficou anestesiado por cerca de três horas.

No início deste mês, Lula realizou um raio-x para monitorar a cirurgia no quadril. Ele fez o exame no posto médico da Presidência, no anexo do Palácio do Planalto. O procedimento durou cerca de 15 minutos.

Pneumonia adia viagem à China

Em março do ano passado, Lula também cancelou uma viagem internacional devido a problemas de saúde. Na ocasião, ele foi diagnosticado com pneumonia leve e adiou sua visita à China, que ocorreu meses depois. Quando o cancelamento foi anunciado, ministros, diplomatas e uma delegação de 120 empresários do agronegócio já aguardavam o presidente em Pequim.

Na época da pneumonia, assim como em outros momentos em que Lula precisou de atendimento médico, voltou à tona o caso de seu câncer. Em 2012, poucos meses após deixar a Presidência, Lula foi diagnosticado com um tumor de três centímetros na garganta. Ele passou por mais de 30 sessões de quimioterapia, que eliminaram o câncer.