‘Se PF tem indícios, tem que ser apurado’, diz Lula sobre governador de Roraima

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou criticar o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), depois de insinuar que ele poderia ter relação com o garimpo ilegal. “Eu não quero afirmar nada, mas a verdade nua e crua é que aqui em Brasília corre o boato de que o governador teria vinculação com essa gente do garimpo”, afirmou o presidente, em entrevista à Rádio Norte FM, nesta quarta-feira, 11.

PUBLICIDADE Ao ser questionado sobre investigações contra Denarium, Lula disse esperar que “ele não tenha culpa e que seja inocente”. “Se o governador está sendo investigado, se a PF tem indícios e se teve alguma coisa na fazenda dele, isso tem de ser apurado, investigado e o governador, julgado. Isso é o que todos nós estamos submetidos pela Constituição. Não podemos reclamar da polícia estar nos investigando.” “Não posso falar nada do governador, tenho pouca relação com o governador. O que posso dizer é que toda vez em que ele vier a Brasília ele será bem tratado”, completou.

O governo do Estado de Roraima foi procurado para comentar as declarações do presidente, e o Estadão aguarda um retorno, que será atualizado neste texto.

Lula e o governador Antonio Denarium durante visita oficial em Roraima em 2023 Foto: Reprodução/Instagram

Em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal realizou a Operação BAL contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal em Roraima e também em Pernambuco. Entre os alvos, estava a irmã de Denarium, Vanda Garcia de Almeida, e outros parentes do governador.

Na época, em nota, o governador afirmou desconhecer o teor da investigação contra a irmã e disse esperar que eventuais responsabilidades sejam apuradas “na forma da lei”.

Denarium também está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No último dia 20, a análise do recurso dele e do vice-governador, Edilson Damião (Republicanos), contra a cassação foi adiada. Em janeiro, Denarium e o vice foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) por abuso de poder político e econômico, por quatro votos a três. Segundo a Justiça do Estado, eles utilizaram a máquina pública com fins eleitorais durante o pleito de 2022.

Publicidade

O TRE-RR estimou que os gastos com os programas de governo “Renda Cidadã” e “Cesta da Família” foram turbinados com propósitos políticos e chegaram a R$ 90 milhões no período que antecedeu a eleição daquele ano. Denarium recorreu da decisão do TRE de Roraima e permanece no cargo até um veredito do TSE.