“O serviço de Radiodifusão é formador de opinião e o espectro é finito, portanto, deve-se cercar de cautela e o contemplado com a outorga deve atender à boa fé”, afirmou a advogada da União Tatiane Razuk.

O Ministério das Comunicações liberou a assinatura do contrato de concessão com a Mega FM em novembro do ano passado. Em nota técnica, a pasta concluiu que não havia “impedimento” para o prosseguimento do processo, pois as alterações contratuais feitas pela rádio “possuem em comum o objetivo de melhor administrar seus negócios o que, por via oblíqua, resulta na melhor prestação do serviço, para o público envolvido”.

Alteração na lei abriu portas para a rádio

Até 2017, a legislação brasileira exigia “prova de idoneidade moral” como um dos requisitos para rádios e TVs obterem concessões públicas. Naquele ano, o Congresso alterou o Código Brasileiro de Telecomunicações, substituindo a exigência por uma “declaração de que nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado”.

Sukita foi condenado em ação por improbidade administrativa, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), em 2021, pelo desvio de mais de R$ 700 mil em recursos públicos entre 2011 e 2012. Os valores deveriam ter sido destinados à construção de um sistema de esgotamento sanitário no município, mas, segundo a Justiça, foram sacados “na boca do caixa”.

Por unanimidade, os desembargadores decidiram, pela perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos e proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios por dez anos. O caso está sob análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ).