Os posts positivos destacam a liderança de Bolsonaro, envoltos em uma nostalgia do período em que esteve no poder. As críticas da esquerda são mais centradas em pedidos de prisão e tentativas de mostrar os bolsonaristas como pessoas alienadas e fanáticas.

As dúvidas se voltam, então, para o que vai acontecer a partir de agora. Algumas respostas já estão claras. Em relação à polarização, pouco muda, pois o país segue bastante dividido. No que diz respeito à política partidária, o período eleitoral foi antecipado por Bolsonaro, que indicou que segue em alta o mantra “Deus, pátria, família e liberdade”, como uma alavanca para o voto conservador nas eleições municipais. O caráter religioso com ares neopentecostais também permanece como um dos pilares do bolsonarismo, blindando o voto evangélico.

Em termos legais, o evento não parece ser suficiente para sensibilizar o Judiciário. E também pode não ser suficiente para que o Congresso abrace a proposta de Bolsonaro de anistiar os envolvidos nas invasões de 8 de janeiro, o que poderia, inclusive, beneficiar o ex-presidente nesse processo.