Manifestantes acatam pedido de Bolsonaro e evitam faixas em ato na Paulista

Quando Bolsonaro subiu no trio elétrico, um aliado estendeu uma faixa com os dizeres “sem caminhão, o Brasil para; sem Bolsonaro, o Brasil quebra”. Na frente do trio, uma menina estendeu um cartaz dizendo que era seu aniversário enquanto o ex-presidente discursava. Ela subiu no trio e Bolsonaro a pegou no colo ao fim do discurso.

Ao final da manifestação, uma mulher ergueu um cartaz com as fotos de Bolsonaro, do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e do presidente da Argentina, Javier Milei. “Trio maravilha”, dizia a legenda das fotos.