7 de Setembro contará com a participação de cerca de 2 mil militares em Brasília

BRASÍLIA – As cerimônias deste ano do feriado do Dia da Independência, no dia 7 de setembro, em Brasília deve contar com a participação de cerca de dois mil militares, que irão desfilar pela Esplanada dos Ministérios e fazer demonstrações aéreas na capital federal. A expectativa do Palácio do Planalto é que 1.000 membros do Exército Brasileiro, 600 da Marinha do Brasil e 400 da Força Aérea Brasileira (FAB) realizem uma marcha para um público estimado de 30 mil pessoas.

Cerca de dois mil militares devem participar dos desfiles deste ano na Esplanada dos Ministérios Foto: Wilton Junior/Estadão

O desfile militar será comandado pelo general de Brigada Ricardo de Castro Trovizo, comandante da 11º Região Militar, também conhecida como Região Tenente-coronel Luiz Cruls. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu que o tema deste ano será “Democracia, soberania e união”

Confira o roteiro do desfile deste ano

A abertura das comemorações do feriado de 7 de setembro em Brasília está previsto para começar às 9 horas, sendo feita pela Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas (1ºRCG), os Dragões da Independência. Também será feito um coral composto por alunos do Colégio Militar de Brasília, que executarão o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência. Logo após, o general Ricardo Piai Carmosa, comandante militar do Planalto, apresentará toda a tropa para Lula.

O medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio, o terceiro sargento Hebert Conceição, será o responsável por começar o desfile cívico, conduzindo o fogo simbólico da Pátria. O atleta será acompanhado por esportistas e alunos dos colégios militares de Brasília que, segundo o Planalto, “representam o futuro do povo brasileiro”.

Em seguida, será feito um desfile escolar com mais de 550 alunos de escolas públicas e projetos sociais do Distrito Federal, com o tema “Com Educação se constrói um país”. No desfile militar, a Marinha, Exército e Aeronáutica irão apresentar as suas tropas, veículos e armamentos para o público na Esplanada.

Fechando a celebração, haverá a tradicional participação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, que irá fazer uma apresentação nos céus de Brasília. Neste ano, o grupo será formado por sete aeronaves A-29 Super Tucano, de fabricação nacional. Por fim, desfilarão alunos do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Lula gastou R$ 3 milhões em evento, e espera despolitizar feriado vinculado à Bolsonaro

O governo tenta desvincular o feriado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que explorava a data nacional para realizar atos políticos. Na contratação da empresa que vai fazer a montagem e organização do desfile do Dia da Independência, Lula gastou R$ 3 milhões, valor mais do que o dobro gasto por Bolsonaro em seu primeiro ano de mandato.

Leia também Lula gasta R$ 3 milhões com desfile de 7 de Setembro para desvincular feriado de Bolsonaro

A vencedora da licitação foi a mesma que realizou o primeiro desfile cívico-militar de Bolsonaro, em 2019, mas, neste ano, ela embolsará R$ 1,8 milhão a mais do que quatro anos atrás. A empresa contratada é a M.M Faleiros Montagens e Eventos, que receberá R$3,1 milhões pela organização do feriado de 7 de setembro.

A cifra destinada à empresa poderia ser ainda maior, já que o Palácio do Planalto chegou a estimar o gasto de R$ 6,8 milhões somente com a contratação do serviço de montagem de arquibancadas, instalação de banheiros químicos e demais instalações para o evento.