A crise no Partido Democrata é uma boa oportunidade para refletir sobre campanhas eleitorais em geral, e quais os critérios de seleção dos candidatos – tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Muitas vezes, as expectativas de políticos e analistas não batem com a realidade. Em outras palavras, estão distantes daquilo que o eleitor realmente quer ver para tomar uma decisão.

No caso dos Estados Unidos hoje, a principal pergunta é se o ex-presidente Donald Trump perderá o favoritismo caso Biden desista. Resposta: não. Isso porque a idade do atual presidente é apenas um dos muitos problemas que atrapalham os democratas. Um candidato mais jovem ainda entraria na corrida em desvantagem devido à percepção negativa que os eleitores têm sobre o atual governo em muitos aspectos – inclusive, e principalmente, os altos preços.

Além disso, praticamente todos os nomes alternativos especulados pelos democratas nunca foram testados numa campanha nacional. Existe um alto risco de que, em pouco tempo, sejam ridicularizados e triturados pela máquina de propaganda de Trump – ainda mais se a escolha for improvisada. Ron DeSantis, governador da Flórida, é um exemplo de como um candidato inicialmente tido como promissor pode rapidamente perder força na disputa direta contra Trump.