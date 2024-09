Este é um bom momento para refletir sobre o papel da mídia tradicional e das redes sociais nas campanhas políticas. O desempenho recente de Nunes seria uma prova de que a TV ainda vale mais do que a Internet? Afinal, ele tem muito mais tempo de propaganda gratuita do que os outros candidatos (65% do total). Ou estaríamos diante de um caso atípico, influenciado pela derrubada das contas de Marçal e pela proibição do X?

É difícil crer em um efeito significativo da restrição às redes sociais – e especialmente a proibição ao X. Em primeiro lugar, porque a influência do X no debate político sempre foi menor do que a de outras plataformas muito mais populares no Brasil, como YouTube, Instagram e WhatsApp. O número de usuários do X era menor do que o de todas essas outras redes, que continuam operando. Além disso, o monitoramento dessas redes sociais pelos institutos de pesquisa e pelas próprias campanhas mostra que Marçal mantém índices de engajamento muito superiores aos de seus concorrentes.

É possível, no entanto, que esse forte engajamento, neste estágio da campanha, esteja servindo mais para fidelizar aqueles que já apoiam Marçal do que para alcançar novos eleitores. Essa hipótese nos leva à outra pergunta – sobre o papel da televisão, em comparação com as redes sociais. Um dado recente, do Datafolha, sugere que, de fato, um grande contingente de eleitores ainda dá mais peso à televisão do que à Internet. Segundo o instituto, em São Paulo, 45% dos eleitores têm a televisão como fonte principal de informação sobre as eleições, e somente 21% preferem as redes sociais. Isso ajudaria a entender o crescimento de Nunes nesse período de campanha.