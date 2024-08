Antes mesmo dos debates promovidos pelo Estadão, em parceria com Portal Terra e Faap, e também pela Band, os pesquisadores apresentaram uma lista de frases a 1,5 mil entrevistados na capital paulista, em julho.

As que mais chamaram a atenção foram justamente as que trataram da necessidade de o prefeito dialogar com todas as forças políticas. Apenas 26% disseram que “um bom prefeito deve sempre enfrentar seus adversários” e 2% não souberam responder.

“O prefeito boxeador não é o que as pessoas querem, mas o debate acaba tendo um pouco de reality show”, disse à coluna o cientista político Antônio Lavareda. “Só que, ao fim e ao cabo, isso não denota o perfil de candidato a prefeito que as pessoas demandam”, constatou Lavareda, que preside o Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).