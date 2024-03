Tarcísio diz que candidato à Presidência ‘ungido’ por Bolsonaro será competitivo em 2026

No início do mês, o governador foi elogiado por Lula durante um evento com o presidente, marcado por vaias ao governador. Apesar de manter uma relação pacífica com o governo do petista, Tarcísio se diz fiel a Bolsonaro. “Eu estive com ele, vou estar com ele, vou estar sempre com ele.”

No ano passado, a relação entre os aliados ficou estremecida pelo comportamento amistoso de Tarcísio com o Planalto, sobretudo com o apoio do governador à reforma tributária – criticada por Bolsonaro. O ex-presidente afirmou, em novembro, que Tarcísio “dá suas escorregadas” politicamente.