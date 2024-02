TCU cobra Ministério de Anielle Franco por gastos com viagens

A análise mostrou que cerca de 97% das passagens foram compradas em cima da hora pelo ministério comandado por Anielle Franco. A prática faz com que as despesas se tornem mais altas, uma vez que as companhias aéreas costumam oferecer bilhetes com preços menores quando a compra é feita antecipadamente. Por isso, a Secretaria-Geral de Controle Externo recomendou que o tribunal de contas cobre mais eficiência da Pasta, de acordo com documento obtido pelo Estadão. Em reunião nesta quarta-feira, 7, o plenário do TCU acatou a recomendação da área técnica para pedir ao ministério que mude essa conduta.

A auditoria foi realizada pelo tribunal de contas a pedido do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), após reportagem do Estadão revelar, em setembro, que o Ministério da Igualdade Racial comprometeu quase metade da verba de uso livre em 2023 com viagens de assessores e dirigentes.

Na ocasião, Anielle era cobrada publicamente por uma viagem de Brasília a São Paulo, onde assistiu à final da Copa do Brasil no Estádio do Morumbi, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). A ministra também assinou um “protocolo de intenções” de combate ao racismo nos Esportes – o ato público foi feito em parceria com os colegas André Fufuca (Esportes) e Sílvio Almeida (Direitos Humanos). Este último usou um voo comercial para ir à capital paulista. Já Fufuca usou o voo da FAB, como Anielle.