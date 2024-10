TSE disponibiliza simulador de urna eletrônica para eleitor treinar voto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou um simulador de urna eletrônica para os eleitores treinarem o voto que farão nas eleições de 2024. É possível simular o voto do primeiro e segundo turno, tanto para prefeito quanto para vereador. O simulador foi criado em 2014 e está disponível no site do TSE - acesse aqui

O eleitor pode se familiarizar com o funcionamento da urna eletrônica. A página ainda conta com instruções em texto, áudio, vídeo e libras para sanar as dúvidas. Os efeitos sonoros da urna também aparecem, até o “prililili” toca ao finalizar a votação.

TSE disponibiliza simulador de urna eletrônica Foto: Reprodução/TSE

Cinco partidos fictícios foram criados pelo TSE para o eleitor fazer o voto de treinamento. Trata-se do Partido dos Esportes, dos Ritmos Musicais, das Profissões, das Festas Populares e do Folclore. Através deles o eleitor poderá treinar votar os cinco dígitos para vereador e os dois para prefeito. O site apresenta uma cola com os candidatos, mas, no dia da votação, o eleitor pode levar os números anotados em um papel.

Também é possível votar em branco, apertar o botão corrige para reiniciar a votação e anular o voto com números sem candidato correspondente. O simulador apresenta a possibilidade de treinar para ambos os turnos, afinal no segundo turno o voto é apenas para dois candidatos a prefeito, sem vereadores. Outras eleições podem ser simuladas, além das municipais. É possível treinar o voto para eleições gerais, com candidatos fictícios para deputado federal e estadual, senador, governador e presidente. Também existe a opção das eleições gerais do Distrito Federal, que por são ser um estado, os deputados estaduais são substituídos pelos deputados distritais. Por fim, o voto para presidente feito no exterior também pode ser simulado.