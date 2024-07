TSE manda PL provar que abriu contas para repasses de recursos a mulheres e negros

Por meio da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) da Corte, foi averiguado que a sigla não comprovou a abertura de contas bancárias específicas e destinadas para a política inclusiva. Cármen formalizou o pedido das provas no início do mês.

O PL também não informou o endereço eletrônico em que é possível acessar a íntegra dos valores do fundo eleitoral. Ficou então decidido que, além confirmar a abertura das contas, é preciso “informar o link (URL) da página eletrônica do partido na qual será divulgado o valor recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha”. As evidências serão encaminhadas à Secretaria Judiciária para verificar se há regularidade.