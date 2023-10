Veja como votou cada deputado da base e da oposição a Lula na taxação de offshores e super-ricos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda, tanto os exclusivos ou dos “super-ricos” no País, quanto os offshores, mantidos por brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais. Foram 323 votos a favor, 119 contra e uma abstenção. Todos os destaques (tentativas de mudança no texto-base) foram rejeitados, e o texto vai agora para o Senado.

A aprovação do projeto, considerada uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conta com essa arrecadação de impostos para tentar zerar o déficit das contas públicas no ano que vem, ocorre no mesmo dia da troca no comando da Caixa Econômica Federal. A tensão entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pela chefia do banco estatal ganhou novos contornos com a demissão de Rita Serrano da presidência.

Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda Foto: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

A presidência da Caixa foi prometida ao PP na mudança ministerial realizada em setembro, mas ainda não havia sido entregue. Uma exposição artística patrocinada pela estatal, que colocou o presidente da Câmara em uma lata de lixo, foi a gota d’água para acelerar o processo.

O projeto foi aprovado após semanas de adiamentos consecutivos motivados por insatisfação política da Câmara com o governo. Assim como no primeiro semestre do ano, há um clima de insatisfação dos deputados com a demora do Palácio do Planalto em liberar emendas e nomear aliados para cargos-chave na máquina pública.