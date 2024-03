Bolsonaro, Mauro Cid e mais 15: Veja a lista dos indiciados pela PF por fraude em cartões de vacina

BRASÍLIA – Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Federal (PF) indiciou nesta terça-feira, 19, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, uma secretária e um ex-secretário de Duque de Caxias (RJ) por fraudes nos cartões de vacinação contra a covid-19. A lista também inclui outras 13 pessoas, que são militares, ex-assessores e servidores públicos.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e Jair Bolsonaro foram indiciados pela PF Foto: Dida Sampaio/Estadão

De acordo com o relatório, o ex-presidente determinou que Cid “intermediasse a inserção de dados falsos” nos sistemas do Ministério da Saúde em seu benefício e de sua filha Laura. O tenente-coronel, que também fraudou o próprio documento e os da sua família, teria sido auxiliado pelo ex-major Ailton Goncalves Barros, pelo segundo-sargento Eduardo Crespo Alves, pelo coronel Marcelo Costa Câmara e pelo capitão da reserva do Exército Sérgio Rocha Cordeiro.

Outro aliado do ex-presidente que foi indiciado por ter auxiliado Cid no esquema foi Max Guilherme Machado de Moura. Ele é um ex-sargento da Polícia Militar do Rio, integrou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e foi segurança de Bolsonaro desde os tempos em que ele era deputado federal. Após o término do mandato, foi mantido entre os oito assessores que o ex-chefe do Executivo tem direito.

A PF apontou que a fraude nos cartões de Bolsonaro e da filha dele foi feita com o auxílio dos servidores Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, Camila Paulino Alves Soares, Marcelo Fernandes Holanda e Paulo Sérgio da Costa Ferreira.

Ex-secretário e secretária de Duque de Caxias estão entre os indiciados

A secretária de Saúde de Duque de Caxias Célia Serrano da Silva também está na lista da PF. Segundo a PF, ela forneceu uma senha para um servidor que teve acesso ao sistema de todas as unidades responsáveis pela vacinação contra a covid-19. As investigações concluíram que o cartão dela e do filho também foram fraudados.

Ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias, João Carlos Brecha foi apontado como o responsável por falsificar os cartões de vacina de Bolsonaro e da sua filha, Laura, e da família de Mauro Cid. Assim como o tenente-coronel, ele foi preso em maio do ano passado durante a deflagração da Operação Venire.

O deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ), aliado de Bolsonaro na Câmara, também foi indiciado. Segundo a PF, ele foi um dos “beneficiados do esquema criminoso” por ter fraudado o seu cartão de vacina. De acordo com o relatório, ele teria sido vacinado em Duque de Caxias quando estava em atividade parlamentar em Brasília.

Mulher de Mauro Cid também foi indiciada

Gabriela Santiago Ribeiro Cid, mulher do ex-ajudante de ordens da Presidência, também foi indiciada pelos crimes de uso de documento falso e inserção de dados falsos. Segundo a PF, a motivação para que o tenente-coronel iniciasse o esquema de falsificação dos cartões de vacina foi para que a esposa pudesse viajar ao exterior.

A fraude teria sido feita por Luís Marcos dos Reis, um dos integrantes da Ajudância de Ordens da Presidência e pelo médico Farley Vinícius Alcântara, sobrinho de Luís Marcos.