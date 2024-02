Ao prestar depoimento à PF nesta quinta-feira, 22, porém, o ex-presidente seguirá a orientação de advogados para ficar em silêncio. Sua equipe jurídica também pediu que ele não xingue o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso. Não se pode esquecer que, em 7 de Setembro de 2021, Bolsonaro chamou Moraes de “canalha” na mesma Avenida Paulista.

No Congresso, o PL e as frentes evangélicas da Câmara e do Senado aproveitam a “deixa” da crise diplomática com Israel para desgastar ainda mais Lula. Na tentativa de fazer barulho, um grupo de deputados da oposição vai protocolar nesta quarta, 21, um pedido de impeachment do presidente. Sabe-se que a iniciativa é um jogo de cena e não vai prosperar, mas, de qualquer forma, expõe fraturas na base aliada do governo por ter a assinatura de parlamentares de partidos que comandam ministérios, como o PP, União Brasil, MDB, Republicanos e PSD.

Lula vai participar de reuniões, nesta semana, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e também com líderes das duas Casas. Quer acertar os ponteiros da articulação política – que já vinham quase parando antes mesmo do tiro no pé dado com suas declarações sobre Israel –, por causa do confronto entre Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.