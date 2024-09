Wilson Lima apoia Alberto Neto? Candidato em Manaus responde a perguntas mais feitas sobre ele

BRASÍLIA – Deputado federal e candidato à prefeitura de Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) aposta no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para vencer a disputa e diz que conversa com Bolsonaro para assegurar a vitória da direita em outras cidades pelo Brasil.

Ex-policial militar do Amazonas, Alberto Neto diz ser o candidato da direita em um pleito altamente disputado por outros candidatos competitivos e comentou sobre a preferência do governador Wilson Lima (União) ao Joga no Google - Especial Eleições.

Capitão Alberto Neto é deputado federal e está em seu segundo mandato Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE ″Tenho apoio exclusivamente do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal”, afirmou. Ele ainda faz uma leitura do cenário que se desenha em Manaus. “A campanha em Manaus está muito bem definida: o prefeito (David Almeida - Avante) está aliado ao Omar Aziz e ao Eduardo Braga, que são líderes da base do governo, temos um jovem de 23 anos (Amom Mandel - Cidadania), candidato, que ainda precisa dessa maturidade para fazer a gestão de uma cidade tão complexa como é Manaus, nós temos o candidato do governador, que é o Roberto Cidade, e tem o candidato do Lula, que é o Marcelo Ramos, e o candidato da direita, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Capitão Alberto Neto”, disse. Em Brasília pelo segundo mandato na Câmara, Alberto Neto é conhecido como um dos deputados que faz parte da linha de frente de defesa do ex-presidente. Ao Joga no Google - Especial Eleições, também falou sobre a família e sobre o seu passado como policial.

O Joga no Google - Especial Eleições traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos de capitais do Brasil aos principais candidatos às prefeituras dessas cidades. Neste final de semana, o quadro foi a Manaus. Participaram o também deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) e o candidato à reeleição, David Almeida (Avante).

Leia a entrevista com Capitão Alberto Neto:

Capitão Alberto Neto é bolsonarista?

Sou bolsonarista, sou do Partido Liberal, o maior partido do Brasil, tenho apoio do nosso eterno presidente Bolsonaro, tenho conversado com ele todos os dias sobre o plano da direita para retomar o poder em 2026, que é muito importante. Porque hoje nós vivemos um grande desastre no governo do PT, e muita gente que votou no PT está arrependido. Então, nós estamos tratando várias estratégias não só em Manaus, mas em todo o Brasil. Tenho conversado diariamente com o presidente Bolsonaro, e as eleições municipais são muito importantes para que o público de direita, o público bolsonarista possa se engajar nessa campanha em 2024, para que a gente possa criar uma grande base para 2026.

Alberto Neto é casado?

Sim, sou casado com a Fernanda, que é cabo da Polícia Militar, tenho uma filha, se chama Vitória, de quatro anos de idade, e tenho mais dois filhos, que é o Felipe, de 18, e uma filha mais velha, que é advogada, com 23 anos.

Capitão Alberto Neto é deputado?

Sou deputado federal, estou no segundo mandato, sou do Partido Liberal, partido do nosso eterno presidente Bolsonaro, e só ano passado conseguimos transformar quatro projetos em leis federais ajudando a região Norte e o nosso Brasil.

Wilson Lima apoia Capitão Alberto Neto?

Não, não tenho o apoio do governador. O governador é do União Brasil e apoia o candidato do União Brasil, que se chama Roberto Cidade. Tenho apoio exclusivamente do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal. Então, hoje a campanha em Manaus está muito bem definida: o prefeito está aliado ao Omar Aziz e ao Eduardo Braga, que são líderes da base do governo, temos um jovem de 23 anos, candidato, que ainda precisa dessa maturidade para fazer a gestão de uma cidade tão complexa como é Manaus, nós temos o candidato do governador, que é o Roberto Cidade, e tem o candidato do Lula, que é o Marcelo Ramos, e o candidato da direita, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Capitão Alberto Neto, que tem a vice Maria do Carmo.

Capitão Alberto Neto é contra a taxação de esgoto?

Nós aprovamos o novo marco legal do saneamento básico na legislatura passada, e sou contra essa taxação. Eu moro em Manaus, nós só temos 25% de esgoto tratado. É inadmissível nós querermos cobrar algo que a gente não oferece para a população.