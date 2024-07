Acidente com ônibus em rodovia no interior de SP tem 10 mortos

Um ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta-feira, 5, na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, deixando 10 mortos e pelo menos 16 com ferimentos graves ou moderados. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da rodovia, que fica próximo a Itapetininga, no interior de São Paulo.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do ônibus relatou que trafegava normalmente quando, “por motivos a serem esclarecidos, o veículo apresentou uma pane mecânica, travando a direção”. Neste momento, ele teria perdido o controle do ônibus, chocando com um pilar do viaduto Jornalista José Carlos Tallarico.

Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta sexta-feira, 5, em Itapetininga, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Motorista do veículo diz que perdeu o controle da direção e atingiu uma pilastra de concreto

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus tinha 48 ocupantes no momento da colisão. Dez delas morreram, 16 foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Itapetininga e Sorocaba e as demais foram atendidas por equipes médicas do SAMU; da concessionária CCR, que administra a rodovia; ou ambulâncias de municípios vizinhos. Em uma rede social, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o acidente. "Com muito pesar, rogo a Deus que conforte o coração dessas famílias e que dê força para que os feridos se recuperem o quanto antes", disse em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo Tarcísio, o grupo viajava a passeio para Aparecida, no interior do Estado. O ônibus estava com situação regular junto à Artesp e a Polícia Rodoviária, de acordo com o governo.

Até a última atualização da Artesp, feita às 7h desta sexta, a perícia ainda estava no local investigando o acidente e os procedimentos de retirada do ônibus da rodovia estão sendo executados. O tráfego na rodovia segue congestionado do km 177 ao km 171, com todo o sentido norte bloqueado e uma faixa bloqueada no sentido sul.

A Defesa Civil do Estado informou que, neste momento, não há mais vítimas no local. Todas foram encaminhadas para hospital, serviço funerário ou liberadas. De acordo com o órgão, compareceram ao local, além do Corpo de Bombeiros, o SAMU, a concessionária da rodovia (CCR), a Polícia Técnico Científica e o Policiamento Rodoviário (CPRv).