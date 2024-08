Palmeiras x São Paulo no Allianz: quais são as ruas mais perigosas perto do estádio?

Na Avenida Paulista, a queda foi de 25,9%, passando de 363 em junho de 2023 para 269 em junho deste ano – destes, 225 foram furto de celular. No bairro de Pinheiros, houve alta de 6,6%, com 65 registros – 31 deles, de roubo de celular.

A ferramenta do Radar da Criminalidade calcula o número de ocorrências em um raio de 500 metros de uma localização e tem como base o relatório mais recente divulgado pela SSP, que contabiliza boletins de ocorrência.

Na região do estádio MorumBIS, no Morumbi, zona sul da capital, houve queda de 59,3% nos crimes, com 11 registrados em junho, ante 27 no mesmo mês no ano passado. O distrito do Morumbi, que vinha de uma alta de crimes, também teve queda no mês, mas inferior, de 33,3%. O estádio tem uma base policial muito próxima, na Praça Roberto Pedroso.

No entorno do NeoQuímica Arena, em Itaquera, zona leste, também houve queda, de 51,9%. Foram registrados 13 crimes em junho deste ano, ante 27 no ano passado. O distrito onde fica, Arthur Alvim, teve alta de 4,1% em crimes no período.