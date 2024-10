Apagão: Moradores relatam mais de 12h sem energia na Grande SP; Enel não divulga balanço de afetados

A Enel não divulgou balanço de imóveis afetados, mas marcou uma coletiva de imprensa para as 10h30 deste sábado. Na nota mais recente, veiculada ainda na sexta, apontou que “trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos”.

Também disse que as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. “A companhia acionou imediatamente o plano de emergência e reforçou as equipes em campo para restabelecer o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado”, completou.