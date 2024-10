Caos e destruição: Veja relatos, fotos e vídeos de paulistanos durante a chuva que atingiu São Paulo

Cidade de São Paulo registrou diversas quedas de árvores Foto: Reprodução/X via @EnelClientesBR Foto: Reprodução/X via @EnelClientesBR

A chuva que atingiu a capital paulista e cidades próximas nesta sexta-feira, 11, deixou 4 mortos no Estado e milhares de pessoas sem luz em diversas regiões de São Paulo. O temporal atingiu toda a região metropolitana e cidades do interior do Estado.

Pelas redes sociais, moradores destacaram o estrago e as regiões mais atingidas pela chuva e pelos ventos, que chegaram a mais de 80 km/h. Entre os bairros mais citados pelos usuários, estão Água Branca, Pinheiros, Santo Amaro, Sacomã, Campo Belo e Capão Redondo.

PUBLICIDADE De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na manhã deste sábado, 11, São Paulo tem 174 árvores aguardando a Enel pra remoção e 154 semáforos sem energia. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, afirmou que agentes estavam trabalhando para identificar os pontos de falta de energia ainda na noite de sexta. “Às 20h, 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado, sendo que, no momento, são cerca de 1,6 milhão de clientes impactados. De imediato, a companhia acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes (1,6 mil técnicos) estão em campo. Ao longo do dia, a empresa mobilizará cerca de 2.500 técnicos. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos”, diz a concessionária em nota.

Pelas redes sociais, moradores compartilharam cenas de destruição durante e após o temporal: