Chuva causa queda de muro e três morrem em Bauru; cidades do interior e Grande SP registram estragos

Três pessoas - uma criança, uma mulher e um homem idoso - morreram na tarde desta sexta-feira, 11, soterradas após a queda de um muro no bairro Samambaia, em Bauru, cidade do interior de São Paulo.

O colapso da estrutura, feita de blocos, foi provocado pela forte intensidade das chuvas e dos ventos que atingiram a cidade, informou a Defesa Civil. A identidade das vítimas não foi informada. Um cachorro também morreu no acidente. A tempestade ainda provocou quedas de árvores pelo município.

Chuvas causam transtornos em cidades do interior paulista, como Presidente Prudente (foto) e região metropolitana de São Paulo. Foto: Defesa Civil/Divulgação

PUBLICIDADE Em Cotia, na Grande São Paulo, as fortes chuvas com vendaval também causaram a queda de um muro, no bairro Jardim Josemar. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma terceira vítima teve escoriações. Todas foram socorridas. Em Presidente Prudente, no interior do Estado, o temporal, com fortes ventos e granizo, danificou as estruturas das casas, destelhamento, queda de portão e provocou queda de árvores, informou a Defesa Civil.

Em Pederneiras houve o colapso de estrutura metálica de um posto de combustível em construção. A CPFL, distribuidora de energia elétrica da cidade, foi ao local, cortou a rede e liberou o local para a remoção da estrutura que colapsou. “Os laudos serão encaminhados para verificação de responsável técnico pela estrutura”, informou a Defesa Civil.

No município de Oscar Bressane também foram registradas quedas de árvore e destelhamentos. Na Rua Florêncio Navarro, no centro da cidade, um poste atingiu o portão de uma casa, No bairro Ângelo Gigoto, seis residências tiveram destelhamento parcial.

Na capital, a forte chuva que atingiu a cidade no início da noite desta sexta-feira, 11, derrubou partes do forro e da fachada do Shopping SP Market, localizado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um carro é atingido no estacionamento. De acordo com a assessoria do shopping, a equipe de brigada foi acionada, isolou o local e o empreendimento seguiu funcionando normalmente.