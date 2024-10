Vídeo: Ventos derrubam cobertura e fachada de shopping em SP

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo no início da noite desta sexta-feira, 11, derrubou partes do forro e da fachada do Shopping SP Market, localizado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um carro é atingido no estacionamento. De acordo com a assessoria do shopping, a equipe de brigada foi acionada, isolou o local e o empreendimento seguiu funcionando normalmente.

A chuva deixou endereços da capital paulista sem energia elétrica. Um dos pontos sem luz é a Avenida Paulista. Foram registradas quedas de energia em bairros como Moema, Campo Belo e Panamby, na zona sul, e Pinheiros e Pompeia, na zona oeste. Moradores da Mooca (zona leste), Bela Vista (região central) e Saúde (zona sul) também relataram falta de luz.

Partes do forro e da fachada do shopping SP Market cederam com os ventos; carro foi atingido. Foto: Reprodução/X/@gutsiqueira

Na Vila Leopoldina, na zona oeste, a energia caiu várias vezes e depois voltou, de acordo com moradores.

Em nota, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na capital, informou que acionou o plano de emergência e reforçou suas equipes em campo para reconstruir trechos da rede danificados. "Técnicos da companhia seguirão atuando ao longo da noite para normalizar o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado", disse a empresa.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, registrou rajadas de ventos de até 87 km/h na Lapa, na zona oeste. No aeroporto de Congonhas, os ventos chegaram a 78 km/h.