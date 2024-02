Diante do problema com a roda, o piloto do avião, que fazia o voo LA-3923, decidiu pousar em Guarulhos, que tem pistas mais amplas. Ao se aproximar do aeroporto, ele consultou a torre de controle sobre as condições visuais do trem de pouso e avisou sobre a falta de uma roda. Equipes de segurança acompanharam a aterrissagem, mas não houve necessidade de intervenção.

Em nota, a Latam Brasil informou que “o pouso (...) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros”. A empresa afirmou ainda que “adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos”.