Cãozinho ‘gatuno’ tenta furtar ovelha de pelúcia de loja no interior de SP; veja vídeo

SOROCABA – O comerciante Marcos Alexandre Soler, dono de uma loja de brinquedos de pelúcia, em Tabatinga, interior de São Paulo, achou que tinha sido vítima de furto ao encontrar uma ovelha enroscada na porta de sua loja, na segunda-feira, 26. Quando examinou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, ele se deparou com o “ladrão”: um cãozinho de raça indefinida, tão pequeno que mal conseguia arrastar o produto do “furto”.

Soler havia sido alertado sobre tentativa de furto pelo funcionário do escritório que faz a contabilidade da loja. “Ele entrou e disse que tinha uma ovelha na porta. Achei que um ladrão de verdade havia entrado e deixado cair parte do furto. Já estava pensando no prejuízo quando vi nas câmeras toda a ação do cãozinho. Achei curioso porque ele parecia observar se ninguém estava vendo sua proeza. Mais curioso ainda é que outro cãozinho parecia dar cobertura a ele, do meio da rua. Ou seja, era uma gangue canina em ação”, contou.

Ovelha de pelúcia que quase foi furtada por cachorro em loja de Tabatinga, interior de São Paulo. Foto: Marcos Soler/Acervo pessoal

As imagens mostram quando o cãozinho branco, com pintas pretas, entra na loja, fareja as estantes e acaba escolhendo a ovelha para levar. Ele arrasta o brinquedo, mas não consegue consumar a subtração porque a ovelha fica presa na porta da loja.

O cão “cúmplice” fica na rua, olhando para os lados. Em seguida, eles desistem e vão embora. Pelo inusitado do fato, o comerciante decidiu aderir à brincadeira e confeccionou um cartaz de “procura-se” com a foto do cãozinho, postando em sua rede social. Ele apurou que o “ladrão canino” atende pelo sugestivo nome de Pacato.

Comerciante confeccionou um cartaz de “procura-se” com a foto do cãozinho que tentou furtar ovelha de pelúcia em Tabatinga, no interior de São Paulo. Foto: Marcos Soler/Acervo pessoal

Continua após a publicidade

Dono de uma fábrica de bichinhos de pelúcia há 21 anos, Soler abriu sua loja de fábrica em 2017 e conta que nunca registrou furtos por humanos. Mas no ano passado, outro cachorro invadiu a loja e fugiu, levando um brinquedo de menor porte.

As imagens da ação do cãozinho “gatuno” viralizaram em redes sociais. O comerciante vê um lado positivo. “Está divulgando a cidade, que é considerada a capital nacional dos bichinhos de pelúcia. Estou esperando outra visita daquele cãozinho para entregar a ovelha para ele. Imagino que, nesses dias de chuva, ele iria se aquecer com ela”, brincou.