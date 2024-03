Caminhão bate em viga e derruba passarela na Rodovia Anhanguera no interior de SP

A Arteris Intervias, concessionária responsável pela administração do trecho, afirmou que irá instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente e tomar as providências cabíveis com relação ao dano no patrimônio.

A parte da passarela que não suportou o impacto da batida ficava sobre a pista norte da rodovia que teve o trânsito interrompido durante a madrugada. Nas redes sociais, a Arteris anunciou no início da madrugada a liberação da faixa esquerda e às 4h10, a liberação da faixa direita, retomando o tráfego totalmente ainda na madrugada.