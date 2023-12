Carro-forte é atacado por criminosos com fuzis na Imigrantes, na Grande SP; veja

Um carro-forte foi atacado por criminosos armados com fuzis no início da noite de segunda-feira, 11, na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 28, trecho que pertence ao município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), na ocasião, os assaltantes realizaram a abordagem e efetuaram disparos contra o veículo, ocupado por quatro vigilantes. Ninguém ficou ferido. O veículo teve o cofre explodido, como mostram imagens captadas por testemunhas no momento do ataque.

“Tivemos a informação sobre uma ocorrência policial nas proximidades do km 28 da Imigrantes no sentido a capital paulista. Não houve feridos. Demais informações podem ser obtidas com a polícia”, disse a Ecovias, concessionária que administra a via. No momento, o tráfego está normal na rodovia.

O veículo teve o cofre explodido, como mostram imagens captadas por testemunhas no momento do ataque. Foto: TV Globo/Reprodução

“Dois automóveis com munições e fuzis foram localizados pela Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo na Rua Ângelo Demarchi”, afirmou a pasta. O caso será apresentado no 3° DP da cidade. Detalhes serão passados ao final do registro da ocorrência.