Como é o Expresso Aeroporto da CPTM, que vai da Barra Funda até Guarulhos; veja vídeo

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inaugurou nesta sexta-feira, 1º, uma nova parada da linha que conecta o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo à estação da Barra Funda, zona oeste da capital. O Expresso Aeroporto tem duas paradas no sentido de ida, três na volta, e dura cerca de uma hora até o terminal 3, o mais distante de Cumbica.

O valor da passagem é de R$ 4,40, o mesmo para entrada em qualquer estação da CPTM ou do metrô - ambos têm integração gratuita na Estação Barra Funda. A primeira saída do Expresso Aeroporto é às 5h da manhã, na Linha 13-Jade, com embarque na estação 10. Ao longo do dia, os trens continuam saindo de hora em hora, sempre nos horários cheios, até meia-noite.

Todo o percurso é bem sinalizado com placas, e o interior dos vagões do Expresso Aeroporto tem espaços reservados para colocar a bagagem. Na ida para o aeroporto, a linha faz paradas nas estações Luz, no centro, de onde costumava sair antes, e na Guarulhos-Cecap. Na volta, há uma parada adicional na Estação Brás.

Linha até o aeroporto passa pela Barra Funda e pela Luz Foto: Taba Benedicto/Estadão

Mas o trem não leva o passageiro direto à área de embarque do aeroporto internacional. Ao chegar na estação Aeroporto-Guarulhos, é preciso pegar um ônibus circular e gratuito até os terminais de embarque.

Eles saem em intervalos aproximados de 15 minutos, em ambos os sentidos, e demoram menos que isso de uma ponta à outra do trajeto.