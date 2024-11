Como é o T-27 Tucano, modelo dos aviões da FAB que colidiram em Pirassununga, em SP; veja vídeo

O modelo T-27 Tucano é um avião fabricado pela Embraer e usado no Brasil desde 1983. No ano passado, a FAB realizou uma cerimônia de comemoração para celebrar os 40 anos do modelo na frota nacional. Ele passou a ser fabricado e encomendado pela necessidade de substituir os antigos modelos de aeronave T-37.

Desde a sua utilização no Brasil, essa aeronave é usada na formação de pilotos, sendo tratada como a responsável por moldar gerações de aviadores no Brasil, por meio da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA).