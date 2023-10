Cracolândia: atropelamento deixa ao menos 16 pessoas feridas

Um atropelamento na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua dos Gusmões, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, deixou ao menos 16 pessoas feridas na noite deste domingo, 22, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre os feridos, ao menos três sofreram fraturas expostas nas pernas.

Para socorrer as vítimas, foram usadas 11 viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram levados para hospitais da região central.

Levantamento feito pelo Estadão com base em mapeamento da Prefeitura mostra que a aglomeração de usuários de drogas se fixou em ao menos 11 vias só neste ano. O fluxo chegou a diminuir no fim do primeiro semestre, mas voltou a crescer entre julho e setembro.

Fluxo da Cracolândia ocupa durante a noite a Avenida Rio Branco, esquina com a Rua dos Gusmões Foto: GCM

A Cracolândia passa o dia na Rua dos Protestantes, entre Santa Ifigênia e Luz. De noite, os usuários voltam para a Rua dos Gusmões, no cruzamento com a Avenida Rio Branco, um dos trechos mais ocupados pelo fluxo no ano, e onde ocorreu o atropelamento deste domingo.

Além dos roubos a pedestres, muitos usuários atuam como “quebra-vidros”, modalidade de furto a carros.