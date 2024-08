Ex-goleiro Marcos vai a velório do piloto de avião que caiu em Vinhedo: ‘Momento de tanta tristeza’

O corpo do piloto do voo da Voepass, Danilo Romano, que saiu de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP) e caiu em Vinhedo, foi velado nesta segunda-feira, 12, na Basílica da Penha, na zona leste da capital paulista, próximo ao prédio onde a família morava. Em seguida, foi enterrado no Cemitério da Penha.

Aos 35 anos, Danilo era piloto havia mais de dez anos e trabalhava na Voepass desde novembro de 2022, onde começou como copiloto de ATR72 e se tornou comandante em julho de 2023, segundo informações de seu perfil em uma rede social.

Velório do piloto Danilo Romano, reuniu familiares e amigos na Basílica da Penha, em São Paulo, incluindo o ex-goleiro Marcos. Foto: Felipe Rau/Estadão

Ele já havia atuado em outras companhias, entre elas a colombiana Avianca e a Air Astana, do Cazaquistão, e pilotado aeronaves maiores, como Airbus A320/A330, em rotas nacionais e internacionais. Romano se formou em aviação civil pela Anhembi Morumbi em 2010. Era palmeirense e praticante de corrida, segundo postagens nas redes sociais.

No velório, esteve presente o ex-goleiro do Palmeiras Marcos. Pelas redes sociais, o ex-jogador fez uma homenagem ao Romano.

Amigo do piloto e da família, Antônio Carlos Tangioni lembrou da convivência com Danilo em jogos de futebol do Palmeiras. A paixão pelo time foi herança do pai do jovem. “Era o sonho dele (ser piloto)”, diz. “Ele tinha muito amor naquilo que ele fazia”.

“É muito difícil aceitar uma situação dessa. (...) O Danilo era um menino espetacular”, completou. “Com certeza ele fez de tudo para que o avião não caísse nas casas”.

A aeronave caiu em um terreno de uma área residencial, mas não houve nenhuma pessoa ferida em terra.