Acidente em Vinhedo: quem eram as crianças que estavam no avião da Voepass

A viagem da família venezuelana não terminaria em Guarulhos. Eles iriam para Boa Vista, pegariam um ônibus para Pacaraima e de lá buscariam outro ônibus que demoraria doze horas para chegar na cidade natal dos três. Iam para a Venezuela para fazer o documento de Joslan e depois seguiriam para a Colômbia, disse a vizinha.

Ainda de acordo com a publicação, o trio viajava com a cachorrinha Luna. A Voepass confirmou a presença de um cão de pequeno porte entre as vítimas do acidente.

As informações sobre os brasileiros com dupla cidadania foram prestadas pela Voepass com base nos documentos apresentados pelos passageiros durante o embarque no voo 2283.