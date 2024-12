Famílias de vítimas de violência policial criticam abandono do governo: ‘Tiraram minha vida também’

Entre as ocorrências do último mês com repercussão, também estão a de um homem atingido nas costas após tentativa de roubo em um mercado, a agressão a uma idosa em Barueri e o flagra de um policial atirando um homem de uma ponte na zona sul da capital.

A sequência de denúncias fez o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) admitir falhas e a necessidade de revisão não apenas de protocolos - mas de discurso. Apesar da mudança de tom, ele defendeu a manutenção do secretário da Segurança, Guilherme Derrite, no cargo.