Halloween: veja atrações para curtir com as crianças em São Paulo

Festa tradicional realizada no dia 31 de outubro nos Estados Unidos, o Halloween vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, onde a data também é conhecida como Dia das Bruxas. Não somente escolas, mas também eventos, principalmente para as crianças, costumam ser organizados para comemorar a tradição.

Pessoas se vestem de monstros e personagens macabros, além de utilizarem abóboras decoradas como enfeites para a comemoração. Nos Estados Unidos, as crianças também têm o hábito de ir na porta das casas fantasiadas para pedir doces, a brincadeira conhecida como “Doces ou travessuras”.

Veja a seguir alguns passeios para fazer com as crianças:

Parque da Mônica

Até o dia 29 de outubro, haverá atrações para comemorar o Halloween. No palco principal, é realizada uma apresentação especial para encantar o público infantil e também adulto. As crianças também podem participar da Matinê de Halloween, localizada no Salão de Eventos.

Shopping SP Market - Na Avenida das Nações Unidas, 22.540. Aberto de quarta a sexta feira das 10h30 ás 16 horas. Sábado e domingo das 11 horas às 18 horas. Para mais detalhes, acesse o site.

Fan Hour Games and Burgers

Até o dia 5 de novembro de 2023, a hamburgueria temática que fica em Pinheiros, na zona sul de São Paulo, está com um cardápio temático de Halloween e promoções especiais.

Fica na Rua Artur de Azevedo, 898, Pinheiros. Funciona de terça a sexta das 18:30 às 23 horas. De sábado das 13 horas às 22:30. No domingo, o horário é das 13 horas às 22 horas. A cozinha encerra 30 minutos antes do estabelecimento fechar. Para mais detalhes, acesse o site.

Restaurante Magia e Bruxaria está com programação especial para o Halloween. Foto: Divulgação/Magia & Bruxaria

Magia & Bruxaria - Restaurante Temático

O local é um convite para as crianças passarem momentos divertidos em um ambiente mágico referente ao mundo bruxo com interação para a família e amigos. Está com programação especial para o Halloween.

Fica na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 853, Jardim Taquaral. Aberto de quarta a sexta, das 20 h às 22 h; sábados, das 11 h às 22 h; domingos, das 12 h às 20 h. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. Para mais detalhes, acesse o site.

Avenida Paulista

A Avenida Paulista também estará em clima de Halloween neste fim de semana. É quando acontecerá o Mercado das Bruxas, tradicional evento promovido pela Art Shine. Com entrada gratuita, será um fim de semana com muitas experiências e atrações do mundo bruxo, tais como expositores, shows de danças, palestras e gastronomia.

Na Gastronomia

Maçã envenenada, mousses de insetos, espetinhos diabólicos, tortinhas do mau, Merengue assassino, bolo fúnebre e curiosidades gastronômicas fazem parte da lista do Festival de Doces de Halloween, além de caveira pão de mel, donuts fantasminha, torta musgo, entre outros.

Durante os dois dias, o Mercado das Bruxas terá mais de 120 expositores diversos, tais como Grimórios, Vassouras, Chapéu de Bruxa e varinhas.

Quando: 28 e 29 de outubro das 10 h às 20 h no Club Homs. O endereço é Avenida Paulista, 735, Bela Vista.

Entrada: Gratuita

Mais informações nas páginas oficiais do evento Instagram e Facebook.

Shopping Metrô Tucuruvi e Cinemark

Para comemorar o Halloween, o shopping center exibe clássicos assustadores e repletos de sustos. Até o dia 1º de novembro, o público confere todos os detalhes de Jogos Mortais X, Fale Comigo, Sobrenatural - A Porta Vermelha, O Exorcismo do Papa, Pânico 6 e Sorria.

Fica na Rua Paranabi, 218-224, Tucuruvi. Para mais detalhes, acesse o site.

PopHaus

Atração que reúne brinquedos infláveis, tranpolins, labirinto e parte com brincadeiras na água está com programação especial de Halloween. Neste ano, o Scare Haus vai juntar o mundo dos infláveis com as comemorações do Dia de Los Muertos. Haverá pintura facial, gincanas e decoração temática.

Na cidade de São Paulo, há duas unidades, uma no Tatuapé, na zona leste, e outra em Santo Amaro, na zona sul da capital.

Quando: de 2 a 5 de Novembro

Pop Tatuapé - Rua Euclides Pacheco, 483 - Vila Gomes Cardim;

Pop Santo Amaro - Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 288 - Chácara Santo Antônio.

Para mais informações, acesse o site.

Parada de Halloween

O Shopping Interlagos, na zona sul, realiza o evento no próprio dia 31 de outubro. A atração contará com passeio pelo mall de personagens caracterizados e com participação de músicos que prometem animar o público.

Quando: 31 de outubro - 14h30, 16h30 e 18h30. O shopping fica na Avenida Interlagos, 2.255, em Interlagos. Para mais informações, acesse o site.