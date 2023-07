Homem dispara contra mulher que filmava tentativa de assalto na Vila Olímpia, em SP; veja vídeo

Um homem suspeito de tentar praticar um assalto disparou contra uma mulher que o filmava a partir da janela de um prédio na região da Vila Olímpia, em São Paulo. O caso ocorreu neste domingo, 2. Segundo a polícia, ele fugiu na sequência. Não houve registro de feridos.

Em vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher filmava um motoqueiro enquanto ele abordava um outro homem na rua. A partir de uma janela, ela grita palavras como “babaca” e “chama a polícia”. Em seguida, é possível ver o suspeito apontando a arma para onde ela está e ouvir um estampido.

Homem dispara contra mulher na Vila Olímpia Foto: Reprodução/Redes sociais

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as imagens estão sob análise do 15.º Distrito Policial, que realiza diligências no endereço em busca de outros elementos que ajudem na identificação do autor do disparo.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo homem, vítima da tentativa de roubo. Ele disse que, após o disparo, o suspeito fugiu sem levar o aparelho celular.

Segundo a secretaria, o policiamento ostensivo e preventivo realizado pelo 23.° Batalhão da Polícia Militar foi intensificado na região. “A unidade policial desenvolve trabalho de inteligência, o que possibilitou o esclarecimento de cinco roubos e furtos ocorridos no bairro somente em maio”, afirmou a pasta.