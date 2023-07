Maior que o Cristo Redentor: cidade do interior de SP ergue estátua de santo; compare as alturas

SOROCABA – Uma estátua do padroeiro maior que a do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está sendo construída na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. Incluindo a base da escultura, o monumento terá 57 metros de altura e será um dos maiores do País, segundo o projeto. O Cristo Redentor, considerado uma das maravilhas do mundo moderno, tem 38 metros de altura, incluindo o pedestal.

A estátua, esculpida em concreto, vai representar São Miguel Arcanjo, considerado o chefe supremo dos anjos fiéis a Deus, segundo a crença católica. O projeto é da basílica que leva seu nome e, segundo o reitor, padre Márcio Almeida, será custeado pela comunidade de fiéis e pela iniciativa privada. A obra é assinada pelo escultor Markus Moura, que projetou o Cristo Protetor, com 43 metros, erguido em Encantado, no Rio Grande do Sul.

As obras estão no início e a previsão é de que sejam concluídas em três anos. A estátua será pintada em duas cores sóbrias e São Miguel será esculpido tendo uma balança na mão esquerda e uma espada na direita, nos moldes da imagem hoje existente na basílica da cidade. O complexo, que ocupará uma área doada pela família Montibeller, no bairro Pinhal, terá também um mirante instalado no peito da estátua.

O reitor conta que o projeto é inspirado no Santuário do Monte Gargano, na Apúlia (Puglia), sul da Itália, que se tornou local de peregrinação devido a quatro aparições de São Miguel Arcanjo reconhecidas pela Igreja Católica. “Em fevereiro de 2022 fizemos uma reunião com o reitor do Santuário italiano apresentando o projeto, que foi de pronto acolhido e incentivado”, contou.

Em outubro do ano passado, na presença do bispo diocesano daquela região, dos dois reitores e de representantes das duas prefeituras – São Miguel Arcanjo e Monte Gargano -, foi firmado um termo de irmandade, em italiano chamado de Gemellaggio, tornando-as igrejas irmãs.

Além da igreja santuário semelhante à italiana, haverá sala de milagres, museu de arte sacra, auditório, pavilhão devocional, velário, gruta mariana e presbitério para missa campal. Haverá ainda setor comercial com praça de alimentação e estacionamento para 550 automóveis. “A igreja está assumindo o desafio dessa obra, com o apoio da comunidade e de empresários, e não há verba pública envolvida até esse momento”, disse o padre.

Além da igreja santuário semelhante à italiana, haverá sala de milagres, museu de arte sacra, auditório, pavilhão devocional, velário, gruta mariana e presbitério para missa campal

Estátuas sacras

A estátua do Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, erguida em 1930 no alto do Morro do Corcovado, é a mais celebrada, mas não a única grande escultura sacra do país. A imagem de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, tem 56 m de altura e é a maior do país.

As obras estão no início e a previsão é de que sejam concluídas em três anos em São Miguel Arcanjo

A estátua de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada em 2018, em Crato, no Ceará, tem 45 metros. O Cristo Protetor de Encantado (RS), concluído em 2022, mede 43 m. Outro Cristo Redentor, o Elói Mendes, em Minas Gerais, datado de 2007, mede 39 metros. A escultura monumento de Frei Bruno, em Joaçaba, Santa Catarina, tem 38 metros. A de Buda, líder religioso indiano, inaugurada em 2020, em Ibiraçu, no Espírito Santo, tem 35 metros.

Estátua do Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, foi erguida em 1930 no alto do Morro do Corcovado

Todas essas esculturas podem ser superadas em dimensões pela imagem de Jesus Cristo que está em obras, em Pilar, município de Alagoas, com previsão de entrega em 2024. A estátua terá 70 metros de altura. O projeto também é do escultor Markus Moura, que projetou o São Miguel Arcanjo paulista.