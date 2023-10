Ônibus de excursão religiosa capota e deixa ao menos 9 mortos no interior de São Paulo

Um ônibus de excursão religiosa capotou na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, município do interior de São Paulo que fica a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, na tarde de domingo, 1º. A ocorrência foi registrada às 16h45 na altura do km 180. Conforme a Prefeitura de Monte Alto, nove pessoas morreram, sendo que oito já foram identificadas.

Ainda segundo informações da prefeitura, 13 pessoas estão internadas, sendo que quatro estão em estado de observação ou alta. Sobre os outros nove pacientes, não há informações sobre a gravidade dos casos.

Logo após o acidente, as vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma foi transportada pela corporação para redes médicas da região. Guatapará faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto.

Ônibus capota e deixa ao menos 8 mortos em Guatapará, interior de São Paulo. Foto: Reprodução/Twitter/@d_dotransporte

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha saído de Tambaú (SP), onde as pessoas participaram de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti, e seguia para Monte Alto (SP), município que fica cerca de 70 quilômetros de distância do local do acidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas. No momento da ocorrência, chovia muito na região.

A rodovia é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo. Na ocasião, o DER informou houve necessidade de interdição no sentido leste (Luís Antônio), com o tráfego fluindo por sistema “pare e siga” pelo sentido oeste (Pradópolis).

“O departamento lamenta o ocorrido e informa que as equipes responsáveis pelo atendimento foram imediatamente para o local”, afirmou em nota enviada na manhã desta segunda-feira, 2. Neste momento, a pista segue liberada.