Ônibus é sequestrado em Santo André; homem é preso

Um homem entrou em um ônibus em Santo André na manhã desta terça-feira, 16, rendeu o motorista e o obrigou a dirigir até a prefeitura – um trajeto de aproximadamente oito quilômetros. O crime foi flagrado pela câmera do coletivo, e a central de monitoramento da própria empresa de ônibus identificou a conduta e avisou a Polícia Militar. Quando o veículo chegou à sede da prefeitura, foi cercado por policiais.

O homem, que não teve a identidade divulgada, se entregou e foi preso. Ninguém se feriu.

Eram 6h09 quando o rapaz entrou no ônibus da linha AL-129 (Terminal Santa Luzita-João Ramalho), operado pela empresa Suzantur. O veículo trafegava pela Avenida Capitão Mário de Toledo Camargo, nas imediações do número 3.500, na Vila Rica. Ao entrar, pela porta da frente do ônibus, o rapaz já se voltou para o motorista e o ameaçou com uma faca, empunhada na mão direita.

Homem sequestrou um ônibus em Santo André na manhã desta terça-feira; ninguém ficou ferido Foto: Reprodução/Suzantur

Segundo a polícia, o criminoso então obrigou o motorista a seguir até a prefeitura, onde pretendia conversar com o prefeito – Paulo Serra, do PSDB. Dentro do ônibus havia apenas mais dois passageiros, que não foram ameaçados.

O motorista seguiu o trajeto ordenado, até a praça IV Centenário, onde fica a prefeitura. Ao chegar, havia sete viaturas da PM e uma ambulância. Após breve negociação, o rapaz libertou o motorista e se rendeu. Ele foi preso. O caso foi registrado no 2.º DP de Santo André.

Em nota, a Suzantur informou que presta apoio ao motorista e ressaltou a importância do seu sistema de monitoramento do ônibus. A prefeitura de Santo André informou que não vai comentar o episódio.