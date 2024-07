Prefeito de SP quer equoterapia grátis no Jockey e critica liminar que suspendeu efeitos de lei

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou nesta quarta-feira, 3, a intenção de implantar um serviço gratuito de equoterapia na área do Jockey Club se for transformado em parque. Em agenda pública sobre outro tema, a ser perguntado por jornalistas, também criticou a decisão judicial que suspendeu temporariamente os efeitos da recém-sancionada lei municipal que proíbe a realização de corridas de animais com apostas.

Segundo Nunes, a ideia seria de que funcionários do Jockey atuem com a terapia assistida com cavalos, voltada principalmente às pessoas com deficiência. “A única coisa é que, em vez daqueles profissionais trabalharem para as pessoas poderem fazer aposta, eles vão trabalhar para ajudar a cuidar das pessoas na nossa equoterapia pública”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a dívida de R$ 856 milhões que o Jockey teria com o Município, a qual é contestada pelo clube na Justiça. “(O Jockey) Atende a uma população de alto nível social, não paga (o IPTU que seria devido) para a gente usar esses recursos para os mais pobres. Nós temos obrigação legal de exigir a cobrança. E uma das cobranças é você ir lá, ou em qualquer outro local, e fazer a penhora do imóvel”, defendeu.

Por que a lei que proíbe corridas de cavalos teve eficácia suspensa?

A Justiça de São Paulo acatou um pedido de liminar impetrado pelo Jockey Club na terça-feira, 2, para suspender os efeitos da “implementação das providências decorrentes” da lei que proíbe corridas de animais com apostas. Dessa forma, impede “qualquer punição ou sanção administrativa decorrente da violação da obrigação legal imposta pela lei” até uma análise da constitucionalidade da lei.

A decisão foi do desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan. Na petição, a defesa do clube argumenta que esse tipo de proibição não seria de competência municipal, assim como questiona os valores apontados pela Prefeitura como devidos.

“A lei proibitória sancionada sujeitará o impetrante às consequências imprevisíveis, esvaziando-se a finalidade do clube impetrante, o que é flagrantemente prejudicial, pois os proprietários, sócios e demais frequentadores terão a nítida sensação da ‘morte do clube’, colocando-o em situação extremamente delicada, reduzindo-o a mais”, salientou.

O que diz a nova lei recém-sancionada?

A nova lei declara a proibição de “atividades desportivas que utilizem animais, como corridas, disputas ou qualquer outra prova, com a respectiva emissão de pouleis (bilhetes) de apostas, ainda que por meio digital ou virtual”.

Há a determinação de um período de transição, com o prazo de 180 dias para o encerramento de atividades desse tipo na cidade — a contar da data de publicação da sanção, na segunda, 1º, “independentemente de regulamentação”, conforme destaca a publicação.

Segundo o texto, no caso de descumprimento, o espaço deverá ser advertido, com 30 dias para a regularização. Já a reincidência prevê uma multa de R$ 100 a serem multiplicados pela capacidade de frequentadores (estima-se que, no Jockey Club, seja de 20 mil pessoas). Por fim, no caso de permanência do descumprimento 30 dias após a última autuação, determina-se a suspensão do alvará de funcionamento.

Procurada pelo Estadão na segunda-feira, a Prefeitura não informou detalhes sobre a transição das atividades do Jockey ou de implantação do parque, mas respondeu que “tão logo a área seja oficialmente da Prefeitura, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) dará início aos estudos para implantação”.

Prefeitura de SP era contra criar parque no Jockey: ‘Inviável e em área alagadiça’

Em três anos, a implementação de um parque no Jockey Club de São Paulo passou de uma proposta descartada pela Prefeitura para um dos novos espaços de lazer com implantação preferencial pelo Município.

A área foi incluída no quadro de parques com implantação preferencial da nova lei do Plano Diretor, que entrou em vigor no ano passado. Nessa lei, está com o nome de João Carlos Di Genio, empresário fundador do grupo educacional Unip/Objetivo, que morreu em 2022.

A intenção municipal de transformação em parque é distinta do entendimento que tinha ao menos até 2021. À época, dizia ser “inviável”, “por restrições funcionais, de tombamento, altos custos de implantação e manutenção de um parque em área alagadiça”.

O entendimento anterior da Prefeitura está ligado ao Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Jockey Club, sugerido por representantes do hipódromo em meados de 2017. A partir da manifestação de interesse privado, a gestão municipal desenvolveu estudos e avaliações de diferentes secretarias.

A situação chama a atenção em meio às controversas mudanças no zoneamento do entorno do Jockey, que passou a permitir prédios em áreas antes restritivas a casas, como revelou o Estadão.