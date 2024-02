Prefeitura de Paraibuna decreta situação de emergência após tempestades

Depois das fortes chuvas que atingiram a cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo, na tarde de sábado, 24, a prefeitura do município decretou oficialmente situação de emergência, com ativação de planos de emergência para atendimento da população afetada em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de vítimas.

PUBLICIDADE Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemadem), foram registrados 103 milímetros em um intervalo de 30 minutos, metade do volume esperado para todo o mês de fevereiro. Diversos departamentos da Prefeitura instituíram centros de acolhida e distribuição de insumos em pontos como o Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para as famílias afetadas. Nesse primeiro momento, a defesa civil do Estado encaminhou cestas básicas, material de limpeza e higiene, além de kits dormitório com colchão, cobertor, travesseiro e roupa de cama.

Chuva causou deslizamentos e alagamentos em Paraibuna neste sábado, 24, mas não deixou ninguém ferido ou desabrigado, até o momento. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

A Rodovia dos Tamoios precisou ser interditada nos dois sentidos por cerca de duas horas na altura do km 38, depois que um barranco desmoronou. Outros pontos na área rural da cidade também registraram quedas de barreira. Segundo a prefeitura, a prioridade é a desobstrução de estradas e assistência às pessoas que tiveram casas atingidas, principalmente na Vila de Fátima. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de vítimas.

O prefeito de Paraibuna, Victor Miranda, explicou como os trabalhos estão sendo realizados para minimizar os impactos do temporal na cidade. “Nesse primeiro momento a prioridade foi ajudar os moradores da Vila de Fátima que tiveram suas casas inundadas pelas chuvas, e trabalharmos para desobstrução das estradas atingidas por quedas de barreiras”.





Ainda por conta das fortes chuvas, a Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna (CAEPA) informou à população que o fornecimento de água aos moradores ficou comprometido, impossibilitando o tratamento de água nesse momento. A concessionária afirmou estar mobilizada para tentar restabelecer o mais rápido possível o sistema de tratamento, mas pediu que a população economize o quanto puder.

O Fundo Social de Solidariedade de Paraibuna pede ajuda na arrecadação de doações, principalmente de produtos de limpeza, colchões, cobertores, entre outras doações na ajuda aos afetados.

A chuva também atingiu São Luiz do Paraitinga, onde 200 imóveis foram afetados por alagamentos afetando cerca de 600 pessoas, sendo que 18 ficaram desabrigadas e foram levadas para pontos de acolhidas ou casas de parentes. A Defesa Civil municipal informou que o Rio Paraitinga atingiu seu ápice por volta da 1h30 da madrugada deste sábado, com altura 5,30 metros superior à calha, mas com queda de volume significativa o suficiente para o início dos trabalhos de limpeza e atendimento à população.