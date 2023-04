Prefeitura de SP concluiu menos de 1/3 do plano para recuperar ruas, calçadas e pontes até 2024

A Prefeitura de São Paulo está atrasada no cumprimento da maioria das metas de mobilidade urbana, infraestrutura e zeladoria a serem cumpridas até 2024, algumas com menos de um terço do prometido pela gestão Ricardo Nunes (MDB). A demora envolve ações amplamente divulgadas pelo governo municipal nos últimos anos – como a recuperação de calçadas, ruas, viadutos e pontes – e em um momento de R$ 34,9 bilhões em caixa, cerca de metade ainda não empenhados.

O balanço anual do Programa de Metas 2021-2024 foi entregue pela Prefeitura na terça-feira, 18, junto com uma revisão que alterou a maior parte das metas, criou oito novas e excluiu uma. Ao todo, 13 das 77 metas foram cumpridas, das quais duas relacionadas à zeladoria: o tempo médio de dez dias para o atendimento a serviços de tapa-buraco (que está em sete, segundo o Município) e a instalação de mais de 300 mil pontos de iluminação por LED. O orçamento previsto para o cumprimento é de R$ 30,9 bilhões e, até dezembro de 2022, foram executados R$ 11,5 bilhões.

Ao Estadão, o governo destacou a demora na execução das metas de zeladoria e mobilidade se deve ao processo de mapeamento, planejamento e licitação, além de entraves identificados ao longo da execução das intervenções. “É normal, no meio da gestão, não ter 50% das metas cumpridas. O importante é que, na maior parte das metas, o processo de licitação foi superado”, afirmou o secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias, Fernando Chucre.

Segundo ele, a mudança será perceptível nos próximos meses. “Foram feitos diversos serviços. A nossa expectativa é de uma ampliação muito grande na qualidade de serviço para a população.”

Chucre ainda destacou que a “capacidade de investimento importante” do Município permitiu a criação das oito novas metas (entrega de 200 quilômetros de faixas azuis para motocicletas, implantação de 15 UPAs e reformas ou readequações nos CEUs, dentre outras). Além disso, ressaltou que a Prefeitura tem mais de 4 mil obras em andamento na cidade, de diferentes portes.

Coordenador executivo do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper, André Marques avalia que a gestão Nunes pode estar com um tempo curto para cumprir todas as metas, mesmo que a parte de planejamento e licitação esteja encaminhada ou resolvida. Ele também questiona o porquê de as metas não terem evoluído mais em 2022: “A Prefeitura tem um volume de caixa importante hoje nas mãos. Será que esse recurso não daria para acelerar esses estudos?”

O pesquisadora destaca que a demora na resolução de problemas importantes impacta no dia a dia da população e também na resolução. “Quanto mais o tempo passa não fazendo as manutenções preventivas, mais tudo se deteriora. Recuperar precisa de mais tempo, mais custo.”

Outro ponto é que a aceleração do cumprimento das metas coincidirá com os dois últimos anos da gestão antes das eleições municipais, nas quais Nunes buscará a reeleição. “Historicamente, isso é muito recorrente: do prefeito, do governador, segurando caixa no primeiro e segundo ano e no terceiro e quarto fazer alguma coisa, inaugurar tudo e ficar mais próximo na mente das pessoas.”

Meta de recuperação de calçadas está atrasada em São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

Uma das principais metas atrasadas é que prevê a manutenção de 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas, da qual foi cumprida 22,1%. Em 2022, apenas 94 mil metros quadrados foram reformados e construídos pela gestão, o que chega a 332,7 mil quando somados ao montante do ano anterior.

A maioria das intervenções foi na região central, como no entorno do Largo de São Francisco, por exemplo. No Plano de Metas, a Prefeitura destacou que está com um processo de contratação de uma empresa para obras em 1 milhão de metros quadrados de calçada.

Doutora em Mobilidade Ativa, a urbanista Meli Malatesta destaca que a meta seria “ínfima” diante do total na cidade (são cerca de 65 milhões, segundo a Prefeitura). “Se fizer o cálculo em relação ao total de calçadas que o sistema viário precisa, são 20 mil quilômetros lineares de via, com calçada em ambos os lados. Não é uma meta boa, é tímida”, diz.

A especialista destaca que os investimentos em calçadas não são apenas de zeladoria, mas de mobilidade, visto que são utilizadas por milhões de paulistanos diariamente e que a má manutenção pode gerar acidentes. Nas periferias, por exemplo, por vezes sequer há pavimentação na calçada. “É uma questão de pensar na segurança, na vida das pessoas, e todo o compromisso com o meio ambiente”, diz.

Já a recuperação do asfaltamento de vias públicas atingiu 17,5% da meta. Foram 3,5 milhões dos 20 milhões de metros quadrados em recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido (utilizados em corredores de ônibus, túneis e viadutos) prometidos.

Por outro lado, a Prefeitura garante que cumpriu a meta de tempo de atendimento de tapa-buraco, com a média de espera de sete dias. Além disso, está próxima de atingir a de pavimentação de 480 mil metros quadrados de vias sem asfalto (com 334,3 mil concluídos até dezembro de 2022, principalmente no extremo sul).

No caso da recuperação e do reforço de 160 pontes, viadutos e túneis, 44 foram realizados até dezembro passado, como no Viaduto Bresser, na zona leste. Ou seja, 27,5% do total. A meta foi alterada na revisão, com o aumento para 290 obras, a inclusão de pontilhões e passarelas e do termo “manutenção”.

Ao Estadão, o secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias, Fernando Chucre, justificou que serão liberados quase R$ 2 bilhões em recapeamento pela Prefeitura, com obras inicialmente em vias de maior movimentações, seguidas dos bairros.

Sobre calçadas, destacou a necessidade de planejamento e a complexidade de obras nesses espaços, pela presença de cabos de telecomunicações e energia. Já no caso de viadutos, pontes e túneis, argumentou que foram necessárias vistorias técnicas, avaliações e obras emergenciais em um primeiro momento.

Para além das vias de circulação, metas de infraestrutura e meio ambiente também estão aquém do esperado. Uma das principais é a da implantação de 14 piscinões, dos quais apenas três grandes reservatórios foram entregues, nas zonas leste e norte.

Segundo o balanço municipal, obras de outros cinco foram iniciados na nas zonas norte e sul. Na revisão do plano, a meta foi alterada para “230 obras no sistema de drenagem”, com o indicativo de que incluirá 15 piscinões.

Em mobilidade, uma das mais atrasadas é a de implantação de 300 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, com 36,7 quilômetros efetivos, o que é 12,2% do total. No balanço, a Prefeitura destacou que cerca de 30 quilômetros estavam em fase de conclusão no fim do ano e que uma parceria com a Cohab viabilizará cerca de 120 quilômetros de estruturas cicloviárias no entorno de obras habitacionais.

Em transporte, uma meta que a Prefeitura admite que não cumprirá é a de implantação de quatro novos terminais de ônibus. Para 2023, estão previstas as contratações de projetos e estudos ambientais para espaços em São Mateus, Itaquera e Itaim Paulista, na zona leste, e Jardim Miriam, na zona sul. Na revisão das metas, a gestão Nunes trocou o “implantar” por “viabilizar a implantação”.

Também na mobilidade por ônibus, a meta de aumentar em 420 quilômetros de vias assistidas foi excluídas. Segundo relatório da Prefeitura, a decisão foi tomada para uma “revisão mais ampla da rede de ônibus, que aborda não apenas a extensão das vias atendidas, mas também diversos outros aspectos do sistema”.

Veja o estágio de cumprimento das metas até dezembro de 2022, segundo balanço da Prefeitura:

Meta 01: Atender 1.700.000 pessoas em programas de transferência de renda e/ou apoio nutricional (está em 1.989.700; meta foi atingida)

Meta 02: Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% (está em 70%; não foi atingida);

Meta 03: Implantar 30 novos equipamentos de saúde no município (está em 22%; não foi atingida)

Meta 04: Reformar e/ou reequipar 187 equipamentos de saúde no município (está em 258; foi atingida)

Meta 05: Implantar seis Centros de Referência de Saúde Bucal (um foi implantado; não foi atingida)

Meta 06: Atingir a Cobertura Vacinal Preconizada (95%) para as quatro vacinas selecionadas (Poliomielite, Pneumocócica 10V, Pentavalente e SCR) em crianças de 1 ano de idade (está em 81,8%; não foi atingida)

Meta 07: Implantar seis Centros da Dor (foram implantados três; não foi atingida)

Meta 08: Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (seis implantados; foi atingida)

Meta 09: Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 40 equipes de Estratégia de Saúde da Família (foram 73 novas; foi atingida)

Meta 10: Criar 50 mil vagas em creche, condicionadas à demanda (foram criar 11.016 vagas; não foi atingida)

Meta 11: Implantar Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância (um foi implementado; não foi atingida)

Meta 12: Prover 49.000 moradias de interesse social (20.346 foram entregues e/ou contratadas; não foi atingida)

Meta 13: Beneficiar 27.000 famílias com urbanização em assentamentos precários (16.107 foram atendidas; não foi atingida)

Meta 14: Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária (foram 19.506; não foi atingida)

Meta 15: Licenciar 300.000 moradias populares (foram 248.924 alvarás de aprovação e execução expedidos para habitação de interesse social e habitação de mercado popular; não foi atingida)

Meta 16: Criar o Programa Reencontro, com o reordenamento da rede e da metodologia de atendimento à população em situação de rua e a implantação de 30 novos serviços (foram 26; não foi atingida)

Meta 17: Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas (19 implantados; não foi atingida; não foi atingida)

Meta 18: Ampliar em 50% o número de atendimentos realizados nos equipamentos exclusivos para mulheres (está em 93,33%; foi atingida)

Meta 19: Combater o racismo, por meio da implementação de nove iniciativas de melhoria no atendimento da população negra e/ou de promoção da igualdade racial (7 foram implementadas; não foi atingida)

Meta 20: Dobrar o número de pessoas beneficiárias do Programa Transcidadania, aumentando o atendimento para 1.020 pessoas (está em 678; não foi atingida)

Meta 21: Criar o 1º Centro Municipal para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (não foi atingida)

Meta 22: Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, antecipando em um ano a meta do Plano Nacional de Educação (percentual de crianças alfabetizadas está em 88%; não foi atingida)

Meta 23: Atingir o resultado de 5,7 no IDEP para os anos iniciais do Ensino Fundamental (está em 4,3; não foi atingida)

Meta 24: Atingir o resultado de 5,2 no IDEP para os anos finais do Ensino Fundamental (está em 4,4; não foi atingida)

Meta 25: Implantar 12 novos CEUs (nenhum foi implantado; não foi atingida)

Meta 26: Inaugurar 45 novas unidades escolares (nenhuma foi inaugurada; não foi atingida)

Meta 27: Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs (está em 31 CEUs; não foi atingida)

Meta 28: Implantar seis polos regionais olímpicos e/ou de esporte de base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo (foram implantados três; não foi atingida)

Meta 29: Contratar 1.000 novos guardas da Guarda Civil Metropolitana (não teve contratações efetivadas; não foi atingida)

Meta 30: Integrar 20.000 câmeras de vigilância até 2024, tendo como parâmetro ao menos 200 pontos por Subprefeitura (foram 4.355; não foi atingida)

Meta 31: Ampliar a capacidade da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência/ano (chegou a 3.008; atingida)

Meta 32: Construir 14 novos piscinões (foram três; não foi atingida)

Meta 33: Limpar 8.200.000 metros de extensão de córregos (foram 3.520.781; não foi atingida)

Meta 34: Recuperar 20.000.000 de metros quadrados de vias públicas utilizando recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido (3.593.935; não foi atingida)

Meta 35: Assegurar que o Tempo Médio de Atendimento do serviço de Tapa Buraco permaneça inferior a dez dias (está em sete; atingida)

Meta 36: Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto (334.305; não atingida)

Meta 37: Realizar 160 obras de recuperação ou reforço em pontes, viadutos ou túneis (44; não atingida)

Meta 38: Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas LED em 300.000 pontos (302.372; meta atingida)

Meta 39: Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes (está em 6,99; não atingida)

Meta 40: Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas (foram 332.744; não atingida)

Meta 41: Implantar nove projetos de redesenho urbano para pedestres, com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em especial, das pessoas com deficiência, idosos e crianças (um; não atingido)

Meta 42: Implantar dez projetos de Urbanismo Social (nenhum; não atingido)

Meta 43: Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviária (foram 36,7 quilômetros; não atingida)

Meta 44: Implantar o Aquático: Sistema de Transporte Público Hidroviário, na represa Billings (não implantado; não atingida)

Meta 45: Implantar corredores de ônibus no modelo BRT (Bus Rapid Transit) na Avenida Aricanduva e na Radial Leste (não implantado; não atingida)

Meta 46: Viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus (4,1 quilômetros; não atingida)

Meta 47: Implantar quatro novos terminais de ônibus (nenhum; não atingida)

Meta 48: Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus (32,1 quilômetros; não atingida)

Meta 49: Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelo sistema de ônibus (em 34; não atingida)

Meta 51: Garantir que 100% dos ônibus estejam equipados com acesso à internet sem fio e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e que ao menos 20% da frota seja composta por ônibus elétricos (18,49%; não atingida)

Meta 52: Ampliar o acervo de arte urbana do Museu de Arte de Rua (MAR) de São Paulo, com a realização de 260 novos painéis (grafite) em muros e empenas da cidade (está em 230; não atingida)

Meta 53: Implantar nove Centros de Referência do Novo Modernismo (nove; meta atingida)

Meta 54: Implantar dez salas de cinema nos CEUs (nenhuma; não atingida)

Meta 55: Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora (um implantado; não atingida)

Meta 56: Implantar quatro Distritos Criativos (nenhum; não atingida)

Meta 57: Realizar 600.000 atendimentos ao trabalhador, incluindo orientação, qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda (foram 1.232.196; meta atingida)

Meta 58: Realizar 600.000 atendimentos de apoio ao empreendedor (foram 652.002; meta atingida);

Meta 59: Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis (foram 6.103; não atingida)

Meta 60: Capacitar 300 mil cidadãos em cursos voltados à inclusão digital (foram 148.938; não atingida)

Meta 61: Estruturar 400 hortas urbanas e ações de suporte a negócios rurais, com capacitação ligada a economia verde e fomento a tecnologias ambientais (foram 205; não atingida)

Meta 62: Implantar oito novos parques municipais (foram três; não atingidas)

Meta 63: Implantar duas Unidades de Conservação: (foi uma; não atingida)

Meta 64: Atingir mais de 50% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo (está em 48,2%; não atingida)

Meta 65: Implantar Hospital Veterinário (foi implantado; meta atingida);

Meta 66: Garantir a capacidade de atendimento e destinação adequada de 25 mil animais silvestres resgatados, apreendidos ou recebidos na cidade de São Paulo (está em 16.706; não foi atingida)

Meta 67: Reduzir em 15% o total de carga orgânica (proveniente da cidade de São Paulo) lançada no reservatório Guarapiranga (não consta; não atingida)

Meta 68: Atingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal (está em 62%; não cumprida)

Meta 69: Reduzir em 600 mil toneladas a quantidade de resíduos enviados aos aterros entre 2021 e 2024 (52.161; não atingida)

Meta 70: Realizar 150 ações de projeção internacional que posicionem São Paulo como cidade global e sustentável e que possibilitem acordos de cooperação internacional (está em 111; não atingida)

Meta 71: Implementar 60% do Plano de Turismo Municipal – Perspectiva 2030 (está em 29,1%; não atingida)

Meta 72: Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território – Descomplica SP (foram 2; não atingida)

Meta 73: Atrair R$ 13 bilhões em investimentos para a cidade (foram 9.457.493.808; não atingida)

Meta 74: Atingir a arrecadação de R$ 9 bi entre 2021 e 2024 (está em 6.207.508.995; não atingida)

Meta 75: Alcançar 7,37 pontos no Índice de Integridade da Administração Direta da PMSP (está em 7,94; atingida)

Meta 76: Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo (não implantado; não atingida)

Meta 77: Criar o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal (não foi criado; não atingida)

Confira as novas metas criadas pela Prefeitura de São Paulo