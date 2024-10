Avião com 5 pessoas cai no interior de SP; todos morreram, diz empresa aérea

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira, 23, em uma região rural de Paraibuna, no Vale do Paraíba, no interior São Paulo, durante forte tempestade. A aeronave teria se chocado contra um morro e pegado fogo após o impacto, segundo o Corpo de Bombeiros.

Avião caiu em área de difícil acesso para resgate Foto: Reprodução/TV Globo

A empresa aérea Abaeté Aviação confirmou que havia cinco colaboradores na aeronave e diz que todos morreram: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. As identidades não foram divulgadas. O avião, de matrícula PT-MBU, caiu na Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, em uma área de difícil acesso, entre os sítios Carpir e Caetê, próxima ao município de Santa Branca. O chamado para o resgate foi feito às 18h46. A aeronave havia saído de Florianópolis às 16h51 e seguia para Belo Horizonte.

“Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, diz a nota da empresa.

A causa da queda ainda é desconhecida e será investigada pelo Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes.

Bombeiros foram chamados para queda de aeronave de pequeno porte na área rural de Paraibuna. Foto: Google Maps/Reprodução

O Embraer-121 Xingu que caiu no interior de São Paulo foi fabricado no Brasil em 1982 e incorporado à frota da Abaeté Táxi Aéreo em 2006. É um avião com oito assentos e capacidade para até seis passageiros, sendo o primeiro modelo pressurizado da Embraer. A Abaeté Táxi Aéreo opera uma frota de aeronaves de diversos modelos, como Cessna Caravan, EMB Carajá, EMB Xingu e Bandeirante.

A empresa controla a Abaeté Linhas Aéreas, fundada em 1995 e que opera voos regionais no nordeste. Com sede em Salvador, na Bahia, a empresa realiza voos regulares oferecidos sempre para os mesmos trechos, nos mesmos dias da semana e horários.

Segundo os registros, a documentação estava regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem; e a situação de aeronavegabilidade era considerada “normal”.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-IV, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), estiveram no local para dar início as investigações do acidente.

Essa ação preliminar envolve a coleta e a confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

“A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, informou a FAB, em nota.