Quem era motorista de aplicativo morto no Aeroporto de Guarulhos: ‘Adorava reunir a família’

Natural da capital paulista, Celso era ainda torcedor do São Paulo. Como forma de homenagem, alguns amigos foram com a camisa do clube no velório do motorista. Ele foi baleado na última sexta-feira, 8, durante a execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Celso deixa a mulher, Simone Dionízia Fernandes, com quem era casado há mais de vinte anos, e três filhos: o caçula, de apenas 3 anos, um adolescente, de 13 anos, e outro jovem, de 20 anos. A família agora se preocupa em como eles vão se manter financeiramente.