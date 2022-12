São Paulo tem chuva forte e entra em estado de atenção para alagamentos; veja onde

Depois de dias ensolarados, a cidade de São Paulo amanheceu chuvosa e nublada nesta terça-feira, 13. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, desde as 7h11 da manhã, a capital permanece em estado de atenção para alagamentos. Por volta das 8h20, o CGE registrou ao menos nove alagamentos, sendo cinco intransitáveis. Em outros quatro locais, a situação já foi normalizada. Confira aqui os locais.

Estado de atenção para alagamentos:

- Zona Norte, às 07h11

- Zona Leste, às 07h11

- Zona Oeste, às 07h11

- Zona Sul, às 07h11

- Zona Sudeste, às 07h11

- Centro, às 07h11

- Marginal Tietê, às 07h11

- Marginal Pinheiros, às 07h11

São Paulo amanhece nesta terça-feira, 13, em estado de atenção para alagamentos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O dia começou com uma extensa área de instabilidade que, neste momento, está cruzando parte da região metropolitana de São Paulo e da capital paulista, com deslocamento de sudoeste para nordeste e velocidade aproximada de 42km/h, de acordo com o CGE.

“O sistema está associado a aproximação de uma frente fria que passa por São Paulo ainda nesta terça-feira, trazendo chuva generalizada com intensidade moderada, por vezes forte em alguns momentos. Há potencial para alagamentos elevação das cotas de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas variando de intensidade”, acrescentou, em nota.

De acordo com a empresa Climatempo, uma frente fria avança pela costa da região Sudeste do País no decorrer desta terça, podendo chegar até o Espírito Santo ainda nesta noite. Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a passagem desta frente fria vai aumentar as condições para chuva.

O ar úmido e quente predomina sobre o Brasil e muitas áreas de instabilidade também se formam sobre o Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste. Somente sobre o Sul do Brasil, a tendência é de diminuição das áreas de chuva ao longo desta terça-feira.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas.

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda.

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios.





